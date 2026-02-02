Норвегия закупает южнокорейские ракетные комплексы Chunmoo

Норвежское оборонное закупочное ведомство Forsvarsmateriell 30 января 2026 года подписало контракт с южнокорейской компанией Hanwha Aerospace (в составе группы Hanwha) на закупку для вооруженных сил Норвегии 16 боевых машин модульного мультикалиберного наземного ракетного комплекса (реактивной системы залпового огня) К239 Chunmoo и значительного количества ракетного оружия для них - "большого количества ракет трех различных дальностей, включая ракеты с дальностью до 500 км".

Боевые машины южнокорейского модульного мультикалиберного наземного ракетного комплекса Hanwha Aerospace К239 Chunmoo (с) Hanwha Aerospace

В соответствии с контрактом, Hanwha Aerospace поставит Норвегии боевые машины и учебные материалы в 2028 и 2029 годах, а ракеты - в 2030 и 2031 годах. Hanwha Aerospace также предложила норвежским компаниям всеобъемлющее соглашение о промышленном сотрудничестве, эквивалентное 120 процентам от стоимости контракта, которое было подписано до заключения самого контракта. Кроме того, южнокорейская сторона согласилась с тем, что оплата начнется только после начала поставки комплексов.

Закупаемые комплексы К239 Chunmoo составят вооружение нового ракетно-артиллерийского дивизиона, который должен быть сформирован в составе норвежской армии. Согласно данным министерства обороны Норвегии, общая стоимость комплекта вооружения и имущества нового дивизиона составит 19 млрд норвежских крон (1,9 млрд долл), включая стоимость закупки у Hanwha Aerospace, хотя конкретная стоимость контракта с последней не раскрывается.

Также не сообщается, какие ракеты конкретно войдут в закупку. Чуть ранее Эстония заказала к своим законтрактованным комплексам К239 Chunmoo ракеты трех типов: 239-мм корректируемые ракеты CGR-080 (по шесть ракет в транспортно-пусковом модуле, дальность стрельбы до 80 км), 280-мм корректируемые ракеты CTM-MR (по четыре ракеты в транспортно-пусковом модуле, дальность стрельбы до 160 км) и 600-мм оперативно-тактические ракеты CTM-290 (по одной ракете в транспортно-пусковом модуле, официально заявленная дальность стрельбы до 290 км). Каждая боевая машина несет по два транспортно-пусковых модуля.

Однако изначально требования Норвегии к новым наземным ракетным комплексам включали ракеты с дальностью до 500 км, и эта дальность подтверждена в пресс-релизе Forsvarsmateriell о заключении контракта с Hanwha Aerospace, в котором сказано, что "будут закуплены ракеты различной дальности, чтобы обеспечить как соответствие дальности действия с наличными [155-мм/52] самоходными артиллерийскими системами K9, так и возможность поражения целей на расстоянии до 500 км".

Неясно, о каких ракетах с дальностью 500 км, к тому уже практически готовых к поставке, имеется в виду в контракте. Ранее сообщалось о планах интеграции в состав комплекса Chunmoo разрабатываемых Hanwha Aerospace ракет СТМ-Х (СТМ-500) с такой заявленной дальностью и тяжелой боевой частью, однако эти ракеты явно требуют еще времени на создание. Поэтому можно предположить, что на самом деле реальную дальность до 500 км имеют уже входящие в состав комплекса 600-мм ракеты СТМ-290, для которых сейчас заявляется "политкорректная" дальность 290 км. Это подтверждается тем, что на церемонии подписания норвежского контракта демонстрировались модели ракет CGR-080, CTM-MR (и ее противокорабельного варианта CTM-ASBM с инфракрасной головкой самонаведения) и CTM-290.

Сообщается, что 239-мм корректируемые ракеты CGR-080 планируется поставлять Норвегии с польской производственной линии. Напомним, что 29 декабря 2025 года было подписано соглашение об организации производства ракет CGR-080 в Польше консорциумом компаний в составе польско-южнокорейского совместного предприятия Hanwha WB Advanced System Sp. z o. o. (лидер консорциума) и Hanwha Aerospace для закупаемых Польшей 290 наземных ракетных комплексов Homar-K (вариант комплекса К239 Chonmoo). Hanwha планирует поставлять ракеты CGR-080 польского производства всем европейским заказчикам, включая Норвегию.

Ранее норвежская армия имела на вооружении 12 боевых машин американской РСЗО М270А1 MLRS, полученных в 1998 году, но уже в 2005 году они были изъяты из войск и переданы на хранение. В 2022 году три из этих боевых машин были через Великобританию переданы Украине. С целью получения норвежской армией возможностей по дальнобойному высокоточному ракетному поражению по опыту войны на Украине в 2024 году министерство обороны Норвегии начало программу Langtrekkende, Landbasert Presisjonsild (LLPI) с требованием закупки систем с дальностью стрельбы до 500 км.

Официальный тендер был объявлен в ноябре 2024 года и изначально номинально имел четыре предложения: KNDS (в альянсе с израильской Elbit Systems с комплексом MARS-3, представляющим собой немецкий вариант комплекса EuroPULS), Rheinmetall (с комплексом GMARS на основе комплекса М142 HIMARS), Hanwha (c комплексом К239 Chunmoo) и консорциума Saab AB и Boeing (предлагавшим развитие разрабатываемого им с 2018 года комплекса GLSDB).

К установленному сроку подачи заявок в марте 2025 года консорциум Saab AB и Boeing не смог представить законченного предложения и выбыл из тендера, несмотря на то, что ранее комплекс GLSDB планировался для закупки вооруженными силами Норвегии.

Одновременно с тендером, Forsvarsmateriell вело также отдельные переговоры с США относительно возможности закупки по линии по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) ракетных комплексов М142 HIMARS производства Lockheed Martin, причем норвежцы особенно настаивали на получении в их составе новых оперативно-тактических ракет PrSM. Однако, как сообщается, США не смогли гарантировать поставки комплексов HIMARS и тем более ракет PrSM в требуемые норвежцами сроки, что привело к снятию вопроса об их закупке. Это же, видимо, повлекло за собой и выбытие из тендера предложения Rheinmetall с комплексом GMARS, использующим ракетный боекомплект HIMARS.

После этого норвежский тендер свелся к выбору между MARS-3 (EuroPULS) и К239 Chunmoo, при этом серийность MARS-3 (EuroPULS) и ракет к нему в германском исполнении остается неясной, как и возможности израильских поставщиков по производству ракетного боезапаса различных типов для PULS. Также американская сторона пока что блокирует возможность использования в ракетном комплексе PULS (EuroPULS) ракет комплекса HIMARS. В этих условиях К239 Chunmoo, особенно на фоне массовых закупок ее Южной Кореей и Польшей, выглядела предпочтительным вариантом. Министерство обороны Норвегии заявило, что "комплекс Chunmoo компании Hanwha был единственной заявкой, которая соответствовала всем требованиям конкурса".

Норвегия стала пятым известным иностранным заказчиком комплексов К239 Chunmoo после ОАЭ, Саудовской Аравии, Польши и Эстонии. Таким образом, К239 Chunmoo становится, похоже, главной глобальной альтернативой и конкурентом комплексу HIMARS, и новым хитом мирового оборонного рынка, - сравнимым с южнокорейской 155-мм/52 самоходной гаубицей К9 Thunder производства той же Hanwha Aerospace. Норвегия ранее стала первым в Европе получателем САУ К9. Всего Норвегия заказала 52 САУ К9, из которых к настоящему времени поставлены 28.

Для России получение Норвегией высокоточных ракетных комплексов с дальностью до 500 км означает резкое усиление потенциальной угрозы для баз Северного флота, в том числе баз морских стратегических ядерных сил. Впрочем о явной стратегической беспеспективности и даже безрассудстве базирования российских морских стратегических ядерных сил в непосредственной близости от территории Норвегии говорилось уже многократно.

Директор норвежского оборонного закупочного ведомства Forsvarsmateriell Гро Йере и президент и генеральный директор южнокорейской компании Hanwha Aerospace Чжэ Иль Сон во время подписания контракта на закупку для вооруженных сил Норвегии модульного мультикалиберного наземного ракетного комплекса (реактивной системы залпового огня) К239 Chunmoo. Демонстрируются модели четырех типов управляемых ракет данного комплекса: 239-мм ракеты CGR-080, 280-мм ракеты CTM-MR, ее противокорабельного варианта CTM-ASBM с инфракрасной головкой самонаведения, и 600-мм оперативно-тактической ракеты CTM-290. Осло, 30.01.2026 (с) Synne Kvam / министерство обороны Норвегии