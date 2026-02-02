«Кулак» фронтового разведчика: США оснащают новые бронемашины ARV башней RT20

Источник изображения: topwar.ru

Норвежская компания Kongsberg заключила контракт стоимостью $22,4 млн на поставку 16 дистанционно управляемых башен Protector RT20 для новой бронемашины ARV («усовершенствованная разведывательная машина») 8х8 Корпуса морской пехоты США, идущей на замену устаревшим LAV-25 8х8, которые находятся в строю с 1983 года.

Protector RT20 позиционируется как башня нового поколения. Это облегчённая и оптимизированная версия серии RT (Remote Turret), специально доработанная под требования морской пехоты США. В дистанционно управляемом боевом модуле размещена 30-мм автоматическая пушка XM813 от Northrop Grumman (и спаренный 7,62-мм пулемёт), которая является модифицированной версией пушки Bushmaster, способной использовать программируемые боеприпасы.

Боекомплект из 150-200 снарядов имеет двухленточное питание, позволяя мгновенно переключаться между бронебойными и осколочно-фугасными боеприпасами. Углы наведения составляют -10° до +45°.

Башня призвана обеспечить эффективную мощь, так как её главная роль на машине ARV – быть «кулаком» фронтового разведчика ARV. Она оборудована цифровой СУО с автоматическим сопровождением цели, прицельным комплексом (дневная камера с высоким разрешением, тепловизор последнего поколения), лазерным дальномером с дальностью до 10 км, панорамным обзором.

Башня способна выдержать попадание бронебойных пуль от патрона 7,62х39 мм и может быть усилена навесной броней. Имеется 4–8 дымовых ПУ.

Одним из основных отличий RT20 от более старшей модели RT40 (которая стоит на Stryker) является её небольшой вес. Это позволяет разведывательной машине ARV сохранять плавучесть и возможность свободной перевозки авиацией. При этом она имеет мощный для такого типа техники калибр 30 мм, который способен пробить корпус почти любой современной БМП.