Войти
Военное обозрение

«Кулак» фронтового разведчика: США оснащают новые бронемашины ARV башней RT20

273
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Норвежская компания Kongsberg заключила контракт стоимостью $22,4 млн на поставку 16 дистанционно управляемых башен Protector RT20 для новой бронемашины ARV («усовершенствованная разведывательная машина») 8х8 Корпуса морской пехоты США, идущей на замену устаревшим LAV-25 8х8, которые находятся в строю с 1983 года.

Protector RT20 позиционируется как башня нового поколения. Это облегчённая и оптимизированная версия серии RT (Remote Turret), специально доработанная под требования морской пехоты США. В дистанционно управляемом боевом модуле размещена 30-мм автоматическая пушка XM813 от Northrop Grumman (и спаренный 7,62-мм пулемёт), которая является модифицированной версией пушки Bushmaster, способной использовать программируемые боеприпасы.

Источник изображения: topwar.ru

Боекомплект из 150-200 снарядов имеет двухленточное питание, позволяя мгновенно переключаться между бронебойными и осколочно-фугасными боеприпасами. Углы наведения составляют -10° до +45°.

Башня призвана обеспечить эффективную мощь, так как её главная роль на машине ARV – быть «кулаком» фронтового разведчика ARV. Она оборудована цифровой СУО с автоматическим сопровождением цели, прицельным комплексом (дневная камера с высоким разрешением, тепловизор последнего поколения), лазерным дальномером с дальностью до 10 км, панорамным обзором.

Источник изображения: topwar.ru

Башня способна выдержать попадание бронебойных пуль от патрона 7,62х39 мм и может быть усилена навесной броней. Имеется 4–8 дымовых ПУ.

Одним из основных отличий RT20 от более старшей модели RT40 (которая стоит на Stryker) является её небольшой вес. Это позволяет разведывательной машине ARV сохранять плавучесть и возможность свободной перевозки авиацией. При этом она имеет мощный для такого типа техники калибр 30 мм, который способен пробить корпус почти любой современной БМП.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
США
Продукция
LAV-25
Stryker
Компании
Kongsberg
Northrop Grumman
Проекты
Piranha
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.02 20:19
  • 13954
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.02 19:51
  • 4
Комментарий к "Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 01.02 12:53
  • 10
"Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 31.01 21:16
  • 0
Комментарий к "Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы"
  • 31.01 17:03
  • 1
Новый «Кукурузник» совершит первый полет в этом году
  • 31.01 16:11
  • 2
Китайский аналог российской Р-37М показали крупным планом
  • 31.01 10:01
  • 2
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 30.01 17:41
  • 2
В России оценили развитие «железных сердец» танков
  • 30.01 07:24
  • 0
Комментарий к "Гренландия не обеспечит Америке безопасность в Арктике. А этот регион обеспечит (The Washington Post, США)"
  • 30.01 03:01
  • 1
Гренландия не обеспечит Америке безопасность в Арктике. А этот регион обеспечит (The Washington Post, США)
  • 30.01 02:37
  • 0
Комментарий к "Военный историк Найтцель предупреждает: "Мы не должны недооценивать Россию" (Bild, Германия)"
  • 30.01 01:50
  • 1
На верфи ST Engineering заложен киль второго корабля MRCV для ВМС Сингапура
  • 30.01 01:35
  • 1
Глава военного комитета НАТО высказался против европейской армии
  • 30.01 01:25
  • 1
Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы
  • 30.01 00:47
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали условие уничтожения России"