Власти Румынии обнародовали планы закупки вооружений в рамках программы SAFE

ЦАМТО, 30 января. Правительство Румынии 26 января раскрыло подробные планы расходования средств, выделенных Бухаресту в рамках программы льготного кредитования оборонных закупок Европейского союза SAFE (Security Action for Europe).

SAFE представляет собой финансовый инструмент ЕС на сумму 150 млрд. евро, предполагающий предоставление низкопроцентных долгосрочных кредитов на укрепления безопасности и обороны государств-членов к 2030 году посредством ускоренных закупок вооружений, расширения промышленного потенциала и усиления сотрудничества внутри Евросоюза.

С выделенными 16,6 млрд. евро Румыния является вторым по величине получателем средств в рамках SAFE после Польши, которая запросила около 43,7 млрд. евро. Эти страны по объему кредитов опережают Францию, Венгрию и Италию.

Как сообщает Defence-industry.eu, румынские власти разделили выделенные средства на три части: 9,6 млрд. евро на проекты модернизации, находящиеся в ведении Министерства обороны, 2,8 млрд. евро на оборудование для Министерства внутренних дел и других государственных служб и 4,2 млрд. евро на ремонт стратегических участков автомагистралей A7 и A8 на северо-востоке страны, улучшающих транспортное сообщение с Украиной и Молдовой.

Министерство обороны Румынии подготовило перечень из 21 проекта самостоятельных и совместных закупок техники и вооружений.

В него, в частности, вошли:

- 198 гусеничных боевых машин пехоты стоимостью 2,983 млрд. евро;

- 139 бронетранспортеров "Пиранья-5" с колесной формулой 8х8 стоимостью 761,2 млн. евро;

- 1370 многоцелевых машин материального обеспечения на сумму 471,505 млн. евро;

- 2 командных пункта интегрированной системы ПВО/ПРО стоимостью 160 млн. евро;

- 2 водолазных катера стоимостью 57 млн. евро;

- 2 патрульный корабля прибрежной зоны (OPV) стоимостью 700 млн. евро;

- 12 многоцелевых вертолетов H-225M "Каракал" стоимостью 852 млн. евро;

- 7 противокорабельных ракетных комплексов стоимостью 207 млн. евро;

- 240 тыс. единиц стрелкового оружия и боеприпасы стандарта НАТО на сумму 439,86 млн. евро;

- одна интегрированная система обучения ведению боевых действий стоимостью 94,5 млн. евро;

- 70 комплектов программного обеспечения системы C4ISR стоимостью 19 млн. евро;

- 231 переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) с 934 ракетами на сумму 625,56 млн. евро;

- 7 систем ПВО ближнего действия Skynex для противодействия БЛА и противоракетной обороны стоимостью 476 млн. евро;

- 2 батареи 35-мм самоходных зенитных артиллерийских установок Skyranger для противодействия БЛА и противоракетной обороны стоимостью 330 млн. евро;

- 12 радиолокационных станций средней дальности стоимостью 258 млн. евро;

- 3 зенитных ракетных комплекса средней дальности стоимостью 450 млн. евро;

- 70 барражирующих боеприпасов стоимостью 147 млн. евро;

- 2 корабельных зенитных ракетных комплекса ближнего действия стоимостью 36 млн. евро;

- 56 комплексов разведывательных мини-БЛА Класс.1 (22 уже заказаны) стоимостью 45,77 млн. евро;

- 87 тыс. 35-мм боеприпасов для систем Oerlikon и Skyranger (через NSPA) стоимостью 23,15 млн. евро;

- 400 тыс. 35-мм боеприпасов (включая AHEAD) для систем Oerlikon и Skyranger стоимостью 393,275 млн. евро.

Министерство внутренних дел также планирует значительные закупки в рамках программы SAFE, включая вертолеты, самолеты, спасательные катера, БЛА, роботизированные системы, сотни транспортных средств и специальный поезд для медицинской эвакуации.