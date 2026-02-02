Производитель "Цирконов" рассказал о поставках особо важных систем

Леонов: производитель "Цирконов" выполнил все планы поставок особо важных систем

РЕУТОВ (Московская обл.), 30 янв - РИА Новости. НПО машиностроения выполнило все планы на 2025 год, в том числе по поставкам особо важных систем, сообщил журналистам гендиректор-генконструктор предприятия Александр Леонов.

"Всё, что мы должны были сделать, по крайней мере всё, что связано с поставками особо важных систем, полностью все наши планы выполнили, мы не сорвали ни одной работы, всё выполнили в срок", - сказал Леонов в кулуарах Академических чтений по космонавтике.

НПО машиностроения производит гиперзвуковые ракеты "Циркон", крылатые ракеты "Оникс", береговые ракетные комплексы "Бастион", занимается поддержанием в эксплуатации баллистических ракет УР-100Н УТТХ, а также создаёт спутники радиолокационного наблюдения Земли.