Войти
РИА Новости

Производитель гиперзвуковых ракет увеличил объемы их выпуска в 2025 году

274
0
0
Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море
Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

Леонов: НПО машиностроения нарастило производство гиперзвуковых ракет в 2025 г

РЕУТОВ (Московская обл.), 30 янв - РИА Новости. Производитель гиперзвуковых ракет НПО машиностроения увеличил объемы производства в 2025 году, сообщил журналистам гендиректор-генконструктор этого предприятия Александр Леонов.

"Объемы работ были в прошлом году больше, чем в предыдущем году. И по объёмным показателям, и по показателям прибыли, по всем основным показателям предприятие выполнило свои задачи", - сказал Леонов в кулуарах Академических чтений по космонавтике.

Он добавил, что, помимо серийных поставок, предприятие вело опытно-конструкторские работы по направлениям стратегических и крылатых ракет, создания спутников.

НПО машиностроения производит гиперзвуковые ракеты "Циркон", крылатые ракеты "Оникс", береговой ракетные комплексы "Бастион", занимается поддержанием в эксплуатации баллистических ракет УР-100Н УТТХ, а также создаёт спутники радиолокационного наблюдения Земли.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Бастион
РС-18
Компании
НПО машиностроения
Проекты
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.02 20:19
  • 13954
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.02 19:51
  • 4
Комментарий к "Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 01.02 12:53
  • 10
"Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 31.01 21:16
  • 0
Комментарий к "Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы"
  • 31.01 17:03
  • 1
Новый «Кукурузник» совершит первый полет в этом году
  • 31.01 16:11
  • 2
Китайский аналог российской Р-37М показали крупным планом
  • 31.01 10:01
  • 2
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 30.01 17:41
  • 2
В России оценили развитие «железных сердец» танков
  • 30.01 07:24
  • 0
Комментарий к "Гренландия не обеспечит Америке безопасность в Арктике. А этот регион обеспечит (The Washington Post, США)"
  • 30.01 03:01
  • 1
Гренландия не обеспечит Америке безопасность в Арктике. А этот регион обеспечит (The Washington Post, США)
  • 30.01 02:37
  • 0
Комментарий к "Военный историк Найтцель предупреждает: "Мы не должны недооценивать Россию" (Bild, Германия)"
  • 30.01 01:50
  • 1
На верфи ST Engineering заложен киль второго корабля MRCV для ВМС Сингапура
  • 30.01 01:35
  • 1
Глава военного комитета НАТО высказался против европейской армии
  • 30.01 01:25
  • 1
Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы
  • 30.01 00:47
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали условие уничтожения России"