Как заключить контракт на СВО: пошаговый разбор процедуры и важных нюансов

Решение подписать контракт и поступить на участие в специальной военной операции для многих становится осознанным шагом, связанным не только с финансовыми условиями, но и с пониманием своей роли, ответственности и законных гарантий. Сегодня всё больше граждан России — как ранее проходивших армейскую подготовку, так и не имеющих военного опыта — рассматривают возможность вступить в ряды контрактников на добровольческой основе.

Процедура оформления регулируется действующим законодательством Российской Федерации и проходит при участии Министерства обороны. Однако на практике у желающих возникает множество вопросов: куда обратиться, какие документы необходимо подготовить, как проходит медицинское обследование, можно ли выбрать место прохождения контракта и какие выплаты реально получить после подписания соглашения. Отдельное внимание уделяется условиям для семей, вопросам жилья, социальной поддержки и статусу ветерана боевых действий.

В этой статье мы собрали актуальную и структурированную информацию о том, как проходит заключение контракта на СВО в 2026 году. Разберём требования к кандидатам, порядок подачи заявки через официальные каналы, роль пунктов отбора и консультационных центров, а также расскажем, на что стоит обратить внимание до момента подписания документов. Материал будет полезен тем, кто хочет заранее понимать весь процесс и принять взвешенное решение без лишних рисков.

Кто может заключить контракт на СВО

Заключить контракт на сво могут граждане Российской Федерации, соответствующие установленным требованиям. В первую очередь учитываются возраст, состояние здоровья и готовность к прохождению службы по контракту в составе Вооружённых сил. Как правило, контракт заключают мужчины и женщины в возрасте от 18 лет, включая тех, кто ранее не проходил срочную военную подготовку, но признан годным по медицинским показателям.

Кандидаты проходят отбор для поступления на военную деятельность в военном комиссариате или в пункте отбора. На этом этапе проверяются физическое состояние, психологическая устойчивость, а также наличие документов — паспорта, военного билета (при наличии), документов, подтверждающих семейное положение, в том числе свидетельств о браке и рождении детей. Окончательное решение о возможности поступить на военную службу по контракту принимается после медицинского освидетельствования и собеседования.

Важно понимать, что требования к кандидатам могут различаться в зависимости от предполагаемой воинской части и условий прохождения службы. В отдельных случаях учитывается профессиональный опыт, наличие водительских категорий или технических навыков. При этом даже без военного стажа кандидат может быть направлен на подготовку перед началом выполнения контракта.

Что такое служба по контракту

Это добровольная форма прохождения военной службы, при которой гражданин заключает контракт с Министерством обороны Российской Федерации и принимает на себя обязательства по выполнению задач в составе Вооружённых сил. В отличие от мобилизации, здесь решение принимается осознанно: человек сам выбирает поступить на военный контракт, понимая условия, обязанности и уровень ответственности.

Контрактная служба рассматривается как профессиональная деятельность. Военнослужащие по контракту получают регулярное денежное довольствие, предусмотренные законом денежные выплаты и региональные надбавки, а также социальные гарантии со стороны государства. В их число входят медицинское обеспечение, страхование жизни, пенсионные перспективы и поддержка членов семьи.

Отдельно стоит отметить, что при участии в специальной военной операции военнослужащим предоставляется статус ветерана боевых действий, что даёт дополнительные льготы и меры социальной защиты. Таким образом, контрактная деятельность в себе выполнение воинского долга, стабильные условия прохождения контракта и государственные гарантии, что делает этот формат понятным и привлекательным для многих граждан.

Какие требования предъявляют к контрактникам

Одно из ключевых условий для поступления на военную службу по контракту — соответствие установленным требованиям к кандидатам. В первую очередь учитывается возраст: как правило, заключить контракт могут мужчины и женщины от 18 лет. Верхняя возрастная граница зависит от категории и конкретного подразделения, но в большинстве случаев она позволяет рассматривать контракт как реальный вариант даже для людей старше срочного призывного возраста.

Особое внимание уделяется состоянию здоровья. Перед заключением контракта кандидат проходит военно-врачебную комиссию в военном комиссариате или пункте отбора на военную службу. По её итогам определяется категория годности. На контракт обычно принимаются лица с категориями «А» (годен) и «Б» (годен с незначительными ограничениями). В условиях специальной военной операции и действующих нормативных актов допускается возможность заключения контракта и для некоторых граждан с категорией «В», однако окончательное решение принимается индивидуально. Существует перечень заболеваний, при которых выполнение воинских обязанностей невозможно, — например, тяжёлые формы хронических болезней, серьёзные неврологические нарушения и иные состояния, представляющие риск при прохождении службы.

Также учитываются базовые требования к уровню физической подготовки, отсутствию судимостей по тяжким статьям и готовности выполнять обязанности по месту прохождения контракта. Соответствие всем критериям подтверждается на этапе отбора, после чего кандидат может перейти к следующему шагу — оформлению контракта с Министерством обороны.

Какие выплаты положены военнослужащим по контракту на СВО

Финансовое обеспечение военнослужащих по контракту, участвующих в специальной военной операции, состоит из нескольких частей. Денежные выплаты формируются из федеральных и региональных мер поддержки, а также из поощрений за выполнение боевых задач. Итоговая сумма зависит от условий службы, подразделения и характера выполняемых задач.

Единовременная выплата

При заключении контракта предусмотрена разовая выплата, которая может достигать до 4 000 000 рублей с учётом региональных доплат. Конкретный размер зависит от субъекта Российской Федерации и места оформления контракта. Во многих регионах действуют собственные программы поддержки контрактников, значительно увеличивающие стартовую сумму.

Ежемесячное денежное довольствие

Военнослужащим по контракту на СВО выплачивается стабильное денежное довольствие от 204 000 рублей в месяц. Размер ежемесячных выплат зависит от воинской должности, звания, подразделения и условий прохождения службы. Дополнительно могут начисляться надбавки за участие в боевых действиях и выполнение специальных задач.

Дополнительные выплаты и поощрения

Контрактникам предусмотрены стимулирующие выплаты:

дополнительные начисления — от 300 000 рублей;

за уничтожение вражеской техники — до 500 000 рублей;

за захват техники противника — 1 000 000 рублей;

за продвижение линии фронта — до 50 000 рублей.

Компенсации при ранении

В случае получения ранения военнослужащему полагаются страховые выплаты:

при тяжёлом ранении — до 3 000 000 рублей;

размеры компенсаций при средней и лёгкой степени вреда здоровью устанавливаются отдельными нормативами и могут дополняться региональными мерами поддержки.

Таким образом, военная служба по контракту на СВО предполагает не только стабильный ежемесячный доход, но и значительные единовременные и дополнительные выплаты, а также финансовые гарантии в случае получения ранения.

Какие льготы и социальные гарантии получают контрактники на СВО

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в рамках специальной военной операции, получают расширенный пакет социальных гарантий. Часть льгот предоставляется на федеральном уровне, часть — дополняется региональными мерами поддержки.

Статус ветерана боевых действий

После участия в боевых действиях военнослужащему присваивается статус ветерана боевых действий, который даёт право на:

ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), индексируемую государством;

компенсацию части расходов на ЖКХ (размер зависит от региона);

налоговые льготы (на имущество, транспорт, землю);

приоритетное зачисление детей в детские сады и другие социальные учреждения;

дополнительные меры социальной поддержки на региональном уровне.

Трудовые гарантии после службы

За контрактником сохраняются ключевые права в сфере труда:

сохранение рабочего места на весь период прохождения службы;

зачёт времени службы в общий трудовой и страховой стаж;

защита от увольнения по инициативе работодателя;

помощь в трудоустройстве после возвращения к гражданской жизни через государственные программы поддержки.

Льготы для членов семьи

Поддержка распространяется не только на военнослужащего, но и на его близких:

Для детей:

приоритет при зачислении в детские сады;

бесплатное или льготное школьное питание;

льготы на дополнительные образовательные и спортивные секции;

преимущества при поступлении в колледжи и вузы.

Для супругов:

содействие в трудоустройстве и профессиональном переобучении;

доступ к бесплатным юридическим и психологическим консультациям;

льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг в установленных случаях.

Медицинское обеспечение и отдых

Военнослужащим по контракту и членам их семей гарантированы:

бесплатное медицинское обслуживание в военных и государственных учреждениях;

обеспечение необходимыми лекарственными препаратами;

право на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям;

ежегодный оплачиваемый отпуск с учётом условий службы;

дополнительный отпуск для участников СВО;

компенсация или бесплатный проезд к месту проведения отпуска.

Как и где заключить контракт на СВО добровольцем

Заключить контракт на военную службу по контракту в рамках специальной военной операции можно несколькими официальными способами. Формально процедура одинакова для всех, однако на практике путь оформления может отличаться по срокам, удобству и степени прозрачности условий.

Основные способы подачи заявления

Сообщить о желании поступить на военную службу по контракту можно:

через портал Госуслуги — в электронном виде;

лично — в пункте отбора на военную службу или военном комиссариате по месту жительства;

через специализированные консультационные центры, которые помогают пройти все этапы оформления и взаимодействуют с Министерством обороны Российской Федерации.

Последний вариант всё чаще выбирают кандидаты, которым важно заранее понимать условия службы, выплаты и предполагаемое место прохождения службы.

Пошаговый порядок заключения контракта

Шаг 1. Подготовка документов

Для заключения контракта потребуются:

паспорт гражданина Российской Федерации;

военный билет или приписное свидетельство;

ИНН;

фотографии 3×4;

медицинские документы (перечень может зависеть от рода войск);

при необходимости — СНИЛС, документы о семейном положении (свидетельства о браке, рождении детей).

Шаг 2. Подача заявления

Заявление подаётся онлайн через Госуслуги либо лично в пункте отбора. На этом этапе указываются личные данные, сведения о воинском звании (если есть), предпочтительный формат службы и регион оформления.

Шаг 3. Прохождение отбора

Кандидат проходит:

медицинскую комиссию;

психологическое тестирование;

проверку соответствия требованиям к состоянию здоровья.

По результатам отбора определяется воинская специальность и возможное место службы.

Шаг 4. Подписание контракта

После успешного отбора происходит заключение контракта с Министерством обороны. С этого момента военнослужащий считается зачисленным и получает право на денежное довольствие и социальные гарантии.

Шаг 5. Подготовка и обучение

Перед отправкой в зону СВО военнослужащий направляется в учебную часть. Подготовка может длиться до трёх месяцев и включает боевую, тактическую и медицинскую подготовку.

Почему всё чаще выбирают сопровождение при оформлении

На практике многие кандидаты сталкиваются с тем, что стандартное оформление через военкомат не даёт полной картины до момента подписания контракта. Именно поэтому всё чаще используются консультационные центры сопровождения.

Один из таких форматов — информационно-консультационный центр честь-и-долг.рф, который помогает кандидатам пройти процедуру заключения контракта на СВО с пониманием всех этапов и условий. Специалисты центра заранее разъясняют порядок прохождения отбора, требования к документам, особенности оформления в пункте отбора, а также объём денежных выплат, включая единовременную выплату и ежемесячное довольствие в период участия в военной операции.

Отдельное внимание уделяется вопросу воинской части. При наличии отношения кандидат может быть закреплён за конкретным подразделением ещё до подписания контракта, что позволяет заранее понимать предполагаемое место службы, задачи и условия прохождения контракта, а также перспективы присвоения воинского звания.

Сопровождение продолжается вплоть до отправки к месту выполнения задач, что снижает организационные риски и помогает заранее ориентироваться в социальных гарантиях, включая возможность получения статуса ветерана боевых действий после выполнения условий контракта.

Ключевые факты о контракте на СВО в 2026 году

✔ Контракт на участие в СВО заключается исключительно по добровольному решению гражданина

✔ Отказ от подписания договора не влечёт правовых или административных последствий

Основные условия:

Минимальный срок контракта в зоне СВО — 1 год

Возможность продления договора или оформления контракта на 3–5 лет

Подача заявления возможна:

o онлайн — через портал Госуслуг

o лично — в военном комиссариате или пункте отбора

Требования к кандидатам:

возраст — от 18 до 65 лет (в зависимости от категории);

соответствие требованиям по состоянию здоровья;

отсутствие судимостей по тяжким статьям.

Финансовые условия:

стартовые выплаты — от 400 000 ₽ (с учётом федеральных и региональных мер);

ежемесячное денежное довольствие — от 204 000 ₽, размер зависит от должности и условий выполнения задач;

дополнительные поощрения за боевые действия —

до 500 000 ₽ за уничтожение техники противника.

Дополнительные возможности: