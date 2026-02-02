«Прошёл горячие точки»: Казахстан начнёт выпуск лёгкого танка Tulpar

Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Казахстана в последние годы активно расширяет сотрудничество с турецкой оборонкой. В частности, в феврале 2025 года был запущен завод компании «Бескару» (Besqaru), где налажено производство бронетехники по лицензии от турецкого оборонного гиганта Otokar.

На данный момент это бронеавтомобили Aibar 4x4 (на базе Cobra II), Ural 4x4 (локализованный вариант Otokar Ural), БТР Taimas 8x8 и 6x6 (местные версии Arma 8x8 и 6х6). Как заявили в руководстве компании, мощность предприятия позволяет выпускать около 100 машин в год (с потенциалом роста до 200), в том числе в интересах экспортных заказчиков. В 2026 году планируется начать изготовление бронемашины Tulpar и тяжелой беспилотной бронетехники Alpar – обе также разработки Otokar, основного партнёра Besqaru:

Эти изделия прошли горячие точки. Они испытаны в реальных условиях.

Источник изображения: topwar.ru

Tulpar будет выпускаться в конфигурации лёгкого танка с новейшей цифровой башней Hitfact MkII, которая изготавливается итальянским концерном Leonardo.

Tulpar в качестве БМП был впервые представлен ещё в 2013 году. С башней Hitfact MkII в 120-мм исполнении он был показан в 2021 году (ранее он демонстрировался со 105-мм пушкой). Именно эту версию и намерен выпускать Казахстан.

Tulpar в роли ЛТ весит оценочно 30-32 т. Экипаж состоит из 3 чел. Вооружение представлено 120/45-мм гладкоствольной пушкой, спаренной с 7,62-мм пулемётом. На крыше установлен 12,7-мм дистанционно управляемый боевой модуль. Броня машины модульная и может быть адаптирована под требования заказчика. Техника оснащена дизельным двигателем Scania DSI 14 или DSI 16 на 810 л. с. и трансмиссией SAPA SG-850. Может развивать скорость до 70 км/ч.