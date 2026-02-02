Польша планирует создать комплексную систему противодействия БЛА, получившую название SAN

ЦАМТО, 30 января. Как уже сообщалось, МНО Польши планирует подписать 30 января контракт на создание комплексной системы противодействия беспилотным авиационным комплексам (БАК), получившей название SAN.

Проект классифицируется как "срочная оперативная потребность" и станет ключевым элементом программы создания "оборонительного щита" на восточной границе Польши (Tarcza Wschod).

Проект реализуется международным консорциумом во главе с польским холдингом PGZ и компанией Advanced Protection Systems (APS) при участии Kongsberg (Норвегия) и Anduril Industries (США).

Новая система обеспечит эшелонированное прикрытие с использованием технологий 3D MIMO РЛС семейства FIELDctrl. Арсенал средств поражения включает кинетические средства (30-мм зенитные установки с программируемыми боеприпасами), ракетное вооружение, в том числе управляемые ракеты APKWS, средства РЭБ, а также дроны-перехватчики.

Стоимость создания оборонительной инфраструктуры на восточном фланге НАТО оценивается в 2 млрд. евро. В свою очередь, издание Businessinsider сообщает, что стоимость контракта составит около 15 млрд. злотых (4,3 млрд. долл.). Финансирование планируется осуществлять за счет оборонного бюджета Польши и привлечения средств ЕС по программе SAFE.

В рамках расширения компетенций национального ОПК в октябре 2025 года был подписан меморандум между PGZ и Anduril о локализации производства автономных систем, включая барражирующие боеприпасы Barracuda-500M.

Параллельно Варшава прорабатывает вопрос передачи Украине оставшихся истребителей МиГ-29 в рамках обмена на трансфер технологий (ToT) в области разработки БАК.

Поставки первых батарей системы SAN ожидаются в 2026 году, достижение полной оперативной готовности – в 2027 году.