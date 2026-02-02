Войти
Российские снаряды в два раза дешевле: цена боеприпасов производства Украины

Источник изображения: topwar.ru

В октябре прошлого года было объявлено, что компания «Украинская бронетехника» начала производство 105- и 155-мм артснарядов и 120-мм танковых боеприпасов на территории страны по лицензии от чешского концерна Czechoslovak Group (CSG).

Задача CSG состоит лишь в том, чтобы бесперебойно поставлять взрыватели, пороховые заряды и капсюли для их сборки украинской стороне, которая получила всю необходимую техническую документацию, производственные технологии и базу знаний.

Первоначальная цель заключалась в изготовлении 100 тыс. 155-мм и 50 тыс. 105-мм снарядов в год. Ожидается, что в ближайшие годы этот объем многократно увеличится, а вклад украинской оборонки в цепочку поставок вырастет с первоначальных 50% до 80%. Например, на местном уровне планируется запустить производство взрывателей, сначала путем выпуска компонентов, а затем и комплектных узлов.

Основным изделием, выпускаемым на этом производстве, является широко используемый 155-мм снаряд M107. Он был разработан в 1950-х годах на основе более старого M102, который, в свою очередь, является развитием французского снаряда образца 1917 года (modèle 1917), предназначенного для 155-мм гаубицы Шнайдера.

Источник изображения: topwar.ru

Дальность огня при использовании M107 из гаубицы с длиной ствола L/39 (например, M777) составляет около 18,5 км. Этого недостаточно на современном поле боя. По этой причине компания «Украинская бронетехника» начала производство более современного снаряда L15, который был разработан в Британии в 1980-х годах. При ведении огня из L/39 он имеет дальность стрельбы около 24,7 км. В более длинноствольном орудии L/52 (САУ CAESAR, PzH 2000, Krab, «Богдана» и прочие) это значение увеличивается до примерно 30 км.

CSG ведёт работу по налаживанию производства двух моделей более современных боеприпасов с максимальной дальностью 30 и 40 км.

В «Украинской бронетехнике» сообщили, что стоимость выпускаемого ими M107 составляет примерно €2500, а L15 (без газогенератора) – около €3000. Как отмечают местные журналисты, для сравнения, в России цена комплекта из снаряда, порохового заряда и взрывателя для САУ 2С19 «Мста» составляет 94–98 тыс. руб. ($1250), а дальнобойного – 124 тыс. руб. ($1500). То есть российские боеприпасы оказались в два раза дешевле.

