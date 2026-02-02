Переговоры по производству Су-57Э в Индии продолжаются

ЦАМТО, 30 января. В индийской прессе активно обсуждается новый раунд переговоров по Су-57Э. Основной акцент делается на официальные заявления российской стороны на выставке Wings India 2026 в Хайдарабаде.

В частности, глава ОАК Вадим Бадеха подтвердил 28 января, что переговоры по Су-57Э перешли в продвинутую стадию технических консультаций. Россия предлагает организацию лицензионной сборки на мощностях HAL в Насике, где ранее выпускались Су-30МКИ.

Индийские источники подчеркивают, что Москва выразила готовность к беспрецедентной передаче технологий (ToT), включая:

- предоставление доступа к исходным кодам БРЭО;

- передачу технологий производства силовых установок "изделие 177С" с локализацией на базе HAL Koraput, включая монокристаллическое литье лопаток и системы FADEC;

- полный доступ к технологиям радиопоглощающих материалов (РПМ) и методам снижения ЭПР;

- интеграцию в состав комплекса авиационного вооружения (КАВ) национальных средств поражения и ракет большой дальности Р-37М, а также гиперзвукового комплекса "Кинжал";

- научно-техническую поддержку НИОКР по программе AMCA и готовность к совместной разработке двухместной модификации истребителя.

По данным The Indian Express, правительство Индии пока не приняло окончательного решения и ожидает подробный отчет от российской группы экспертов. В отчете должны быть обоснованы необходимый объем инвестиций для переоборудования заводов HAL, итоговая стоимость одного борта при локальном производстве (ожидается снижение цены с 80 до 50-60 млн. долл. за самолет), график локализации компонентов.

Ряд СМИ отмечает, что Индия сохраняет осторожность из-за угрозы американских санкций (CAATSA). В то же время, потребность ВВС Индии в современных истребителях критична из-за задержек с национальными проектами и растущего парка J-20 у Китая.

Позитивным фоном для переговоров по Су-57 стало подписание в эти же дни соглашения между ОАК и HAL о производстве в Индии гражданских самолетов SJ-100. Индийская пресса рассматривает это как проверку готовности к масштабному промышленному сотрудничеству.

Как ранее сообщал ЦАМТО, о том, что Москва и Нью-Дели проводят оценку объема необходимых инвестиций для организации производства истребителя пятого поколения Су-57 в Индии, стало известно в начале сентября 2025 года.

Позднее появилась информация, что в случае принятия положительного решения, первые две эскадрильи Су-57 будут поставлены из России в готовом виде, а еще 3-5 эскадрилий могут быть произведены в Индии компанией HAL на ее заводе в Насике. В то же время, в рамках тендера по закупке 114 истребителей поколения 4+ ВВС Индии была рекомендована закупка истребителя "Рафаль" французской компании Dassault Aviation.