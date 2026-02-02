Названа самая популярная система ПВО

Чемезов: ЗРПК «Панцирь» — самая популярная система ПВО

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» назвали самой популярной системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в беседе с «Известиями».

Он подчеркнул, что Россия и ОАЭ давно сотрудничают в оборонной сфере. «Мы, кстати, "Панцирь" делали в том числе и за их деньги, совместно с ними, еще в 2000-х годах. Сегодня это самая популярная система противовоздушной обороны, она хорошо себя зарекомендовала у нас, и ее с удовольствием покупают многие страны, в том числе Эмираты», — сказал он.

В семейство комплексов «Панцирь» входят различные системы. Самоходный «Панцирь-С» несет две двуствольные пушки 2А38М калибра 30 миллиметров и зенитные ракеты. ЗРПК устанавливают на колесные и гусеничные шасси.

Ранее в январе стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» в 2025 году в полном объеме поставил Минобороны России комплексы семейства «Панцирь». В частности, заказчик получил самоходные «Панцири-С» и «Панцири-СМД» с увеличенным количеством ракет.