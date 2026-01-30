Иран проведёт в Ормузском проливе военные учения с боевой стрельбой

Источник изображения: topwar.ru

Иранские власти объявили, что 1 и 2 февраля вооруженные силы Исламской республики проведут в Ормузском проливе военные учения с боевой стрельбой. Как известно, через Ормузский пролив в настоящее время проходит около 20% мировых поставок нефти. Ранее командование военно-морскими силами КСИР пообещало перекрыть пролив и нанести "сокрушительные удары", если США атакуют Иран. В свою очередь Евросоюз внес КСИР в список террористических организаций.

Как сообщает информационное агентство Reuters, президент США Дональд Трамп склоняется к плану, предполагающему ликвидацию высшего руководства Ирана, чтобы после этого снова инициировать в стране массовые беспорядке, которые приведут к власти в Тегеране прозападные силы.

При этом речь идет как о точечных ударах по военному командованию и руководству структур безопасности, так и о более тяжелом сценарии, в рамках которого удары будут также наноситься по иранским баллистическим ракетам и объектам ядерного обогащения. Таким образом Трамп рассчитывает продемонстрировать иранским протестующим, что власть в Тегеране уязвима.

В то же время Иран в рамках дополнительных оборонительных мер добавил в боевую структуру своих четырех военных ведомств тысячу стратегических беспилотников. Беспилотники включают варианты для нанесения ударов, ведения наступления, РЭР и РЭБ, предназначенные для поражения стационарных и мобильных целей на суше, на море и в воздухе.