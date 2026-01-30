В России оценили одно достижение разработчиков «Абрамса»

Коц: Разработчики Abrams осознали преимущества дизельного двигателя

Прототип нового танка M1E3 Abrams получил дизельный двигатель вместо газотурбинного. Это указывает на то, что американские разработчики оценили преимущества «дизеля», пишет военный корреспондент Андрей Коц в материале для РИА Новости.

Прототип нового «Абрамса», который представили ранее в январе, получил шестицилиндровый двигатель Caterpillar C13D мощностью 1100 лошадиных сил. Она заменит 1500-сильный газотурбинный AGT-1500, который устанавливают на серийные Abrams.

«Вероятный противник наконец-то осознал, что подгонять наливняки с солярой в подразделения будет гораздо дешевле, чем цистерны с авиационным керосином», — говорится в материале.

Заявленная масса M1E3 составляет 55 тонн. Эта машина почти на 12 тонн легче модификации M1A2 SEP v3. Новый «Абрамс» получит автомат заряжания, который позволит сократить экипаж до трех человек.

Ранее в январе издание 19FortyFive писало, что модернизированные версии существующих танков M1A2 Abrams планируют оставить на вооружении до 2050-х годов.