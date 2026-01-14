Войти
Американские Abrams оставят на вооружении до 2050-х

311
0
0
Фото: David Mdzinarishvili / Reuters
Фото: David Mdzinarishvili / Reuters.

19FortyFive: Модернизированные танки Abrams останутся на вооружении до 2050-х

Модернизированные версии существующих танков M1A2 Abrams планируют оставить на вооружении до 2050-х годов. После этого их могут заменить машины нового поколения, пишет 19FortyFive.

Отмечается, что новый американский танк M1E3 Abrams является радикальной модификацией платформы, поэтому маловероятно, что существующие Abrams будут доводить до уровня M1E3.

«Уже одно это дает четкий ответ на вопрос о том, как долго Abrams будет оставаться на вооружении. Официальные документы по планированию, публичные заявления и текущие инвестиции указывают на то, что эксплуатация Abrams продлится еще как минимум два-три десятилетия», — говорится в материале.

Автор допустил, что существующие танки модернизируют по стандарту M1A2 SEP v3. Это позволит эксплуатировать их до 2050-х годов. Машина останется основой танкового парка США до полного перехода на M1E3. После этого Abrams прошлого поколения отправят на очередной этап модернизации или на металлолом.

В октябре стало известно, что Abrams нового поколения будет почти вдвое экономичнее существующих танков США. Машина получит гибридную силовую установку с двигателем Caterpillar и трансмиссией SAPA.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M1 Abrams
Компании
Caterpillar
