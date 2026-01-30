Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы

Источник изображения: topwar.ru

Наступивший новый год подстегнул западных экспертов и журналистов к очередному составлению прогнозов того, по какому сценарию в 2026-м будет развиваться конфликт на Украине. На этот раз свое мнение высказали авторы статьи в американской газете The Wall Street Journal (WSJ).

Ничего особо нового в статье нет, кроме разве что переговорного трека с участием США, в успех которого, впрочем, американские журналисты не очень верят.

Согласно первого варианта сценария, который сразу обозначен как наиболее реалистичный, эти самые переговоры будут переходить из раунда в раунд, что уже и происходит, без особого прорывного результата. На это указывает упрямство Киева в части отказа от вывода ВСУ с оккупированной территории Донбасса, на чем настаивает не только Москва, но и Вашингтон. В этом случае будет продолжаться война на истощение, считает WSJ.

Авторы отмечают полную противоположность оценки последствий вывода украинских войск с территории Донбасса, если такое случится, участниками переговорного процесса. Вашингтон полагает, что это приведет к сговорчивости Москвы и она согласится на мир. Однако Киев уверен, что такое решение будет воспринято руководством РФ как своего рода капитуляция Украины без реального военного поражения ВСУ.

По мнению украинских экспертов, это создало бы для Москвы плацдарм для новой попытки наступления в будущем. Авторы отмечают, что и Россия не демонстрирует готовности отказаться от остальных ранее заявленных требований по заключению долгосрочного мира. Ситуация становится тупиковой с учетом того, что Киев не готов даже обсуждать территориальные уступки без твердых и юридически значимых гарантий безопасности от США.

По второму сценарию пятый год военного противостояния может не выдержать Украина. Скажется усталость военнослужащих ВСУ, нехватка пополнения, которое не покрывает выбытие на фронте, в том числе из-за самовольного оставления частей, а фактически всё большего количества дезертиров.

Киев рассчитывает покрыть нехватку солдат наращиваем количества беспилотников. Однако в последнее время в этой части наметилось и развивается преимущество ВС РФ, которое украинцы уже не могут преодолеть в свою пользу.

Общее ухудшение экономики Украины, нехватка человеческих ресурсов, нарастающие неудачи на фронте могут в этом случае вынудить Киев пойти на заключение мирного соглашения на невыгодных условиях. Оно будет восприниматься как крайне тяжелое, но менее болезненное, чем продолжение войны при ухудшающемся положении во всех сферах.

Ну и конечно, авторы WSJ не могли оставить без внимания третий, столь желаемый европейскими союзниками Киева и режимом Зеленского, сценарий. По нему происходит нечто невероятное: Россия в ходе затяжного конфликта ослабевает настолько, что принимает ради завершения войны не самые выгодные для себя условия.

Причиной такого решения Москвы, считают авторы, могут стать ослабление экономики в результате западных санкций, замедление роста ВВП, падение доходов бюджета, что затруднит финансирование военных расходов. Дополнительный удар нанесут проблемы в энергетическом секторе, атаки на нефтеперерабатывающую инфраструктуру и меры Запада против «теневого флота».

При этом американские журналисты констатируют, что пока нет признаков того, что Кремль всерьез опасается недовольства элит или общества. Вновь дежавю, такое в западной прессе прогнозировали и год, и два тому назад, WSJ полагает, что Россия ну никак не может вести войну бесконечно долго. Усиление санкционного давления Запада, снижение доходов бюджета могут приблизить момент, когда Москве придется искать «более прагматичный компромисс».

Перечитав всё это, авторы материала приходят к выводу, что быстрый мир маловероятен. В принципе, с чего начали, к тому и пришли.

Невозможно удержаться, чтобы не напомнить американской газете, что она писала в начале 2023 года. Тогда WSJ предрекала, что грядущее контрнаступление ВСУ может открыть дорогу к переговорам между Киевом и Москвой к концу года.

Причем отмечалось, что Вашингтон начнет стимулировать переговоры между Россией и Украиной после успешной контрнаступательной операции украинских войск. Задача контрнаступления ВСУ состоит в том, чтобы Киев смог отвоевать значимую часть юга Украины — это можно будет интерпретировать как успех, даже если Россия оставит под своим контролем некоторые участки украинских территорий, рассыпалась в прогнозах газета. Чем закончился украинский контрнаступ, напоминать не стоит.