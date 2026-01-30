Войти
Lenta.ru

Россия привезла загадочную РСЗО в Саудовскую Аравию

111
0
0
Фото: Telegram-канал «Ростех»
Фото: Telegram-канал «Ростех».

«Рособоронэкспорт» привез «аналог HIMARS» в Саудовскую Аравию

Компания «Рособоронэкспорт» привезла неназванную новинку на оборонную выставку World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии. Соответствующие снимки публикует госкорпорация «Ростех» в своем Telegram-канале.

На фото показана загадочная машина на шасси «КамАЗ» с бронированной кабиной. Оборудование на грузовой платформе четырехосного автомобиля прикрыто чехлом. Судя по обводам, в Саудовскую Аравию привезли реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма», которую называют аналогом американской HIMARS.

«Ростех» подчеркнул, что в ходе выставки ожидается девять мировых и зарубежных премьер. Наименования некоторых образцов не раскрывают. «Пока сохраним интригу», — отметили в госкорпорации.

РСЗО «Сарма» несет шесть направляющих для стрельбы высокоточными ракетами калибра 300 миллиметров. Новая установка легче систем «Смерч» и «Торнадо-С», которые получили по 12 направляющих. Это обеспечивает лучшую мобильность.

Ранее в январе телеканал «360.ru» сообщал, что мобильная «Сарма» позволит наносить высокоточные удары и оперативно уходить от ответного огня.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Саудовская Аравия
США
Продукция
HIMARS
Торнадо-С
Компании
Ростех
РОЭ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.01 01:35
  • 1
Глава военного комитета НАТО высказался против европейской армии
  • 30.01 01:25
  • 1
Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы
  • 30.01 00:47
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали условие уничтожения России"
  • 29.01 23:24
  • 0
Комментарий к "В США у российского Су-35 нашли серьезную проблему"
  • 29.01 22:56
  • 13880
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.01 21:03
  • 2
Пашинян рассказал о результатах выхода Армении из ОДКБ
  • 29.01 17:49
  • 2
США увязали гарантии безопасности Украине со сдачей Донбасса (The Times, Великобритания)
  • 29.01 17:40
  • 2
Теперь защищена и верхняя полусфера: Израиль показал работу КАЗ Iron Fist
  • 29.01 07:21
  • 1
ОДК готова к серийному производству двигателей ТВ7-117СТ-01 для самолетов Ил-114-300
  • 29.01 03:45
  • 1
В Иран прибыл российский «Опустошитель»
  • 29.01 03:02
  • 1
Почему Соединенные Штаты так заинтересованы в контроле над так называемым Зангезурским коридором? (infoBRICS, Китай)
  • 28.01 22:10
  • 0
Комментарий к "В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящейся грудой обломков"
  • 28.01 20:09
  • 1
Комментарий к "В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»"
  • 28.01 15:45
  • 1
Гиперзвук под контролем: в России создали сверхбыстрый датчик для самолетов будущего
  • 28.01 13:36
  • 5
В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»