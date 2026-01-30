«Ростех» оценил боевой мостоукладчик

«Ростех»: Мостоукладчик МТУ-90М оптимален для быстрого прорыва

Мостоукладчик МТУ-90М оптимален для быстрого прорыва в условиях боевых действий, а также проведения спасательных операций. С такой оценкой в своем Telegram-канале выступила госкорпорация «Ростех».

Компания прокомментировала появившиеся в сети кадры работы МТУ-90М производства «Уралвагонзавода», на которых мостоукладчик создает возле горящего здания аппарель. «Таким образом, например, можно забросить автоматизированную пожарную технику туда, где для человека слишком опасно», — отметили в корпорации.

В «Ростехе» добавили, что время развертывания и уровень защищенности позволяют считать МТУ-90М оптимальным для использования в условиях боевых действий.

В октябре прошлого года Telegram-канал «Инженерия войны» сообщал, что компания «Гумич-РТК» на выставке «Интерполитех-2025» в Москве представила роботизированный мостоукладчик «Импульс-Мост».

В том же месяце газета «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве рассказала, что Вооруженные силы России получили мостоукладчики на базе роботизированных платформ, которые позволяют снизить уязвимость бойцов инженерных подразделений.