Войти
Lenta.ru

ВС России получили роботизированные мостоукладчики

578
0
0
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com.

«Известия»: ВС России получили механизированные мосты на базе роботов

Вооруженные силы (ВС) России получили мостоукладчики на базе роботизированных платформ, которые позволяют снизить уязвимость бойцов инженерных подразделений. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

«В России разработан наземный робототехнический комплекс для преодоления траншей, рвов и других подобных препятствий. Дистанционно управляемый аппарат несет конструкцию, которую перекидывает через преграду, обеспечивая движение легкой техники», — говорится в материале.

В основе механизированного моста лежит наземный беспилотник с металлической конструкцией. Дрон перебрасывает ее через рвы или окопы, после чего по ней проезжают другие робототехнические комплексы или бойцы на мотоциклах. Отмечается, что применение подобных мостоукладчиков повышает темпы наступательных действий.

Редактор портала MIlitaryrussia Дмитрий Корнев подчеркнул, что для движения мотоциклов или багги необязательно делать тяжелый мост. Применение легкой беспилотной машины гораздо эффективнее в условиях активного применения дронов.

В сентябре стало известно, что российскую роботизированную платформу «Курьер» вооружили лазером «Игнис» для разминирования. Луч лазера способен прожигать взрывоопасные предметы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Робот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.10 23:51
  • 11092
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.10 17:00
  • 1
Дмитриев: Россия хочет дипломатического урегулирования конфликта на Украине
  • 27.10 12:43
  • 52
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 27.10 09:42
  • 533
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 27.10 07:43
  • 2762
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.10 06:38
  • 1
«Выводит из тактического тупика»: новая машина пехотного отделения армии США
  • 26.10 11:46
  • 0
? Как сохранять индивидуальность в мире рекомендаций
  • 26.10 10:46
  • 114
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 25.10 19:49
  • 0
Об универсальных законах Мироздания - применительно к сегодняшней ситуации. :)
  • 25.10 08:56
  • 155
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 24.10 22:44
  • 1
Заряды с неба: как зенитчики защищают тылы от «Фурий» и «Шарков»
  • 24.10 21:48
  • 3
Объявлен старт испытаний самолета «Ладога»
  • 24.10 15:34
  • 0
Во имя региональной безопасности, доверия и добрососедских отношений
  • 24.10 09:32
  • 1
Трамп пообещал ускорить передачу Австралии атомных подлодок в рамках AUKUS
  • 24.10 04:29
  • 1
В России собрали второй учебно-боевой Як-130М