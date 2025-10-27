Проходной створ: в войсках начали применять роботов-мостоукладчиков

Новый дрон позволит снизить риск для бойцов инженерных подразделений, существенно повысит темпы наступления и мобильность легкой техники

В России разработан наземный робототехнический комплекс для преодоления траншей, рвов и других подобных препятствий. Дистанционно управляемый аппарат несет конструкцию, которую перекидывает через преграду, обеспечивая движение легкой техники. Это позволяет снизить уязвимость инженерных подразделений, повысить темпы наступления, обеспечить при необходимости эвакуацию, говорят эксперты.

В России разработан наземный робототехнический комплекс для преодоления траншей, рвов и других подобных препятствий. Дистанционно управляемый аппарат несет конструкцию, которую перекидывает через преграду, обеспечивая движение легкой техники. Это позволяет снизить уязвимость инженерных подразделений, повысить темпы наступления, обеспечить при необходимости эвакуацию, говорят эксперты.

Что представляют собой дроны-мостоукладчики

В России разработан наземный беспилотник для преодоления рвов, траншей и других препятствий, рассказали источники «Известий» в военном ведомстве. Он выдвигается к преграде, неся на себе специальную металлическую конструкцию. Аппарат перекидывает ее на другой конец препятствия, после чего по ней могут проехать другие роботы или бойцы на мотоциклах.

Дроны-мостоукладчики позволяют преодолевать противотанковые рвы, разрушенные участки дорог, окопы, траншеи, канавы. Это должно существенно повысить темпы наступательных действий и снизить уязвимость инженерных подразделений. Роботы могут применяться для вывода техники из-под огня, смены направления атаки или организации эвакуации.

— Бронированные мостоукладчики создавались еще с советских времен на базе танков и вели боевые действия в порядках бронетанковых войск. Но в современных условиях пилотируемая техника относится к группе риска, а задача по преодолению препятствий все равно остается, — рассказал «Известиям» редактор портала MIlitaryrussia Дмитрий Корнев. — И если появились беспилотные средства, тем более разного класса с разной массой, с возможностью строительства мостов разной длины, то это будет крайне востребовано на передовой. Для преодоления препятствий на мотоциклах или на багги вовсе необязательно делать мост, способный выдержать 50 тонн. Можно сделать проще. До сих пор таких средств не было. Их применение гораздо эффективнее и безопаснее в условиях активных боевых действий, тем более когда в воздухе господствуют дроны.

Современные образцы могут оснащаться модульными мостовыми секциями из композитных материалов и силовыми приводами, которые позволяют развернуть конструкцию за считанные минуты, добавил эксперт.

— Связав такие аппараты в единую систему управления, можно синхронизировать инженерное обеспечение с действиями подразделений на земле — заранее готовить маршруты, создавать временные переправы, — отметил Дмитрий Корнев. — Автономные инженерные комплексы будут выполнять функции саперов, минимизируя участие человека и обеспечивая бесперебойную мобильность войск.

Если есть инженерная техника на базе танков, то логично выглядит появление небольших аналогов, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— В ходе боевых действий бывает необходимость преодолеть небольшую речку или грязь, в которой может завязнуть техника. Такие аппараты могут помочь.

Сейчас активно используются мотоциклы и тому подобная легкая техника, но бывает, когда ей нужно пройти там, где она сама не сможет, и тогда понадобится временный мост. Естественно, это будет помогать в обеспечении логистики. Учитывая, какое количество дронов сейчас в небе летает, любое промедление оборачивается потерями. Роботизированные платформы очень подходят для решения инженерных задач.

Новые виды наземных беспилотников

Ранее «Известия» сообщали, что в артиллерийских соединениях освоили новое применение наземных беспилотников. Когда орудия занимают огневые позиции, рядом с ними несут дежурство роботизированные комплексы на гусеничном шасси со средствами РЭБ на борту. Они блокируют частотные диапазоны, используемые операторами вражеских FPV-дронов. Благодаря этому сигнал с этих дронов не передается операторам, и тем самым обеспечивается безопасность артиллеристов. Аппарат дежурит всё время, пока подразделение выполняет боевую задачу. Комплекс управляется дистанционно.

Кроме того, наземные роботы стали использовать для погрузки боеприпасов в самоходные артиллерийские установки. Они выполнены на гусеничном шасси, что позволяет действовать при любой погоде. Управляются, как FPV-дроны, по радиоканалу. Операторы благодаря видеокартинке, поступающей с камеры, видят маневры аппарата в режиме реального времени. Это позволяет дистанционно управлять его работой с помощью пульта. Применение FPV-роботов значительно ускоряет процесс выполнения боевой задачи.

В последние годы Россия активно развивает наземные роботизированные системы. 23 апреля президент Владимир Путин дал поручение ускорить производство безэкипажных катеров, робототехнических комплексов и боевых лазеров. У России уже есть наработки в этой сфере, в частности готовы целые комплексы, отметил глава государства.

Также «Известия» рассказывали о различных разработках в области роботизированных систем. Электрическая установка разминирования «Челнок» смонтирована на базе беспилотной вездеходной платформы на электротяге. Машина использует шины низкого давления и в некоторых моментах позволяет проезжать по минному полю, на котором установлены мины с контактными взрывателями. «Челнок» развивает скорость до 50 км/ч и до 5 км/ч на воде, имеет запас хода от 30 км, массу — 1,3 т. Смонтированная на платформе установка разминирования может забрасывать почти 1,4 т взрывчатки на расстояние до 440 м, тем самым проделывая проходы в минных полях.

Робототехнический комплекс для минирования «Кактус» может нести платформу для установки мин или транспортную платформу доставки-эвакуации. При массе 80 кг он может перевозить до 200 кг груза. За счет уникальной подвески комплекс способен преодолевать препятствия выше самой гусеницы.

«Известия» также наблюдали за испытаниями специальной роботизированной платформы для разминирования, она изготовлена на базе коммерческого погрузчика. Ее задача — подготовить местность перед началом работы саперов. Эти легкие роботы при помощи роторного механизма перемалывают грунт на глубину около 10 см, уничтожая при этом и растительность. Разработчики рассчитывают, что новая роботизированная техника в 10–20 раз повысит эффективность процесса и скорость разминирования, а самое главное, будет максимально обеспечивать безопасность саперов.

Тимофей Волков

Андрей Федоров