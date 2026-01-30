Войти
В США отрезвились «душераздирающим» видео со сбитого российской Р-37М украинского Су-25

117
0
0
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters.

TWZ: Видео от первого лица сбития украинского Су-25 российской Р-37М отрезвляет

Автор американского издания TWZ Томас Ньюдик прокомментировал «душераздирающее» видео от первого лица, на котором запечатлен момент сбития украинского самолета Су-25 российской ракетой Р-37М.

«Эти кадры являются отрезвляющим напоминанием об огромных рисках, с которыми сталкиваются экипажи [боевых самолетов] в одном из самых опасных воздушных пространств в истории», — говорится в публикации.

Обозреватель отметил, что видеозапись была сделана, вероятно, камерой GoPro, установленной под правое крыло Су-25.

«Первым признаком попадания в Су-25 являются вспышка и искры, а также, предположительно, частичный отрыв фонаря кабины. Затем видно, как теряется один из внешних топливных баков. Самолет начинает кувыркаться в небе, его фюзеляж явно разорван, о чем свидетельствует обнаженное основное шасси. Камера, установленная на крыле, продолжает записывать разрушение самолета, включая переднюю часть фюзеляжа и кабину, теперь отделенные от фюзеляжа, который полыхает. Крыло по спирали падает на землю, и кадры заканчиваются черным столбом дыма на ближнем плане», — пишет Ньюдик.

Он замечает, что прошло менее 20 секунд с момента первых признаков удара до того, как крыло упало на землю, что «свидетельствует о том, как быстро была предрешена судьба пилота». Ньюдик напоминает, что в одном из своих сообщений Минобороны России рассказывало о сбитии украинского Су-25 недалеко от населенного пункта Новотроицкое в Донецкой народной республике.

Ранее западный журнал Military Watch Magazine заметил, что 8 декабря 2025 года Вооруженные силы России уничтожили один из самых незаменимых украинских истребителей — Су-27.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Су-25
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
