Войти
Lenta.ru

На Западе рассказали об уничтожении ВС России незаменимого истребителя ВСУ

503
0
+1
Фото: Gleb Garanich / Reuters
Фото: Gleb Garanich / Reuters.

MWM: ВС России уничтожили один из самых незаменимых истребителей ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили один из самых незаменимых истребителей Вооруженных сил России (ВСУ), рассказывает западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

«8 декабря около полудня истребитель Су-27 Воздушных сил Украины был потерян при невыясненных обстоятельствах во время выполнения боевого задания», — говорится в публикации.

Там отмечается, что в настоящее время доставшийся Украине от СССР боевой самолет Су-27 благодаря своей грузоподъемности и дальности полета является самым боеспособным истребителем ВСУ, однако уступает российским Су-30СМ и Су-35.

Ранее Минобороны России сообщило, что Воздушно-космические силы страны уничтожили украинский истребитель Су-27, который мог пытаться помешать удару российских летчиков по целям в районе Доброполья.

В октябре военный эксперт Василий Дандыкин допустил, что на сегодняшний день парк истребителей ВСУ насчитывает не более нескольких десятков штук.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Су-27
Су-30
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.12 18:57
  • 11922
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.12 18:04
  • 17
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 11.12 17:48
  • 0
Варшава не ждет
  • 11.12 17:36
  • 13
В США российский Т-14 «Армата» описали одним словом
  • 11.12 15:37
  • 1557
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 11.12 14:41
  • 8
В Петербурге построят не менее двух-трех десятков тральщиков для ВМФ
  • 10.12 23:02
  • 1
По словам эксперта, британская армия в случае войны с Россией может "остаться без боеприпасов уже через 10 дней" (Daily Express, Великобритания)
  • 10.12 21:58
  • 1
Путин заверил, что все разрушенное за время СВО в регионах РФ восстановят
  • 10.12 18:00
  • 0
Комментарий к "На Западе испугались российского Т-95"
  • 10.12 01:41
  • 1
В России разработали «Людмилу» с ИИ для защиты от дронов
  • 10.12 00:55
  • 5
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 09.12 21:40
  • 0
Ответ на "В сети опубликовали рендеры «тупикового» российского танка Т-95"
  • 09.12 18:36
  • 2
В США российский МиГ-35 назвали замечательной катастрофой
  • 09.12 18:16
  • 0
Комментарий к "В США российский МиГ-35 назвали замечательной катастрофой"
  • 09.12 16:41
  • 1
В сети опубликовали рендеры «тупикового» российского танка Т-95