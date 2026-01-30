Упрощение HIMARS: как офицер-зенитчик «штатно» сбивает американские ракеты

Командир батареи ЗРК «Бук-М1» — о дуэлях с реактивными снарядами, ремонте под обстрелом и охоте за вертолетами

Небо над зоной специальной военной операции — это территория постоянной, часто невидимой глазу дуэли технологий и нервов. С одной стороны — западные ракеты и «умные» дроны, с другой — российские расчеты противовоздушной обороны. Командир зенитной батареи ЗРК «Бук-М1» — капитан Эмиль Пахоменков с позывным Варяг — на СВО с первых дней. Он рассказал «Известиям», как за три минуты, под огнем, ремонтировал систему, чтобы успеть сбить вражеский вертолет, и почему якобы неуловимые HIMARS стали для него привычной целью.

Три минуты риска

Тот боевой эпизод, случившийся в 2023 году, капитан Эмиль Пахоменков помнит до мельчайших подробностей, хотя с тех пор он выполнил сотни других задач. Приказ пришел внезапно: в заданном квадрате обнаружен вражеский вертолет. Необходимо было уничтожить борт, пока он не нанес удар по нашим передовым позициям.

Работа расчета ЗРК «Бук-М1» Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Расчет «Бука» выдвинулся в район, находившийся всего в 7 км от передовой. Это «красная зона», предельный риск. Там за каждой крупной машиной, особенно за комплексами ПВО, непрерывно охотятся вражеские беспилотники-камикадзе и артиллерия.

— Под прикрытием мобильных огневых групп мы вышли в заданную точку. Доехали благополучно, несмотря на активность «глаз» противника в воздухе, — вспоминает офицер. — Но в момент, когда нужно было разворачивать боевую работу, техника выдала неисправность. Непредвиденный сбой в системе, который в обычных условиях требовал бы вдумчивого ремонта в боксах.

Разведка тем временем докладывала: цель уже на подлете. Счет пошел на секунды. Эмиль принял решение, продиктованное не только уставом, но и командирским чутьем: чтобы минимизировать риск для личного состава, оставил бойцов в укрытии под защитой мобильной группы. В кабине машины остались двое: Эмиль и заместитель командира дивизиона.

— Прямо там, под возможным ударом, нам пришлось проводить оперативные технические работы. Это были самые длинные три с половиной минуты в моей жизни. Мы понимали: если не успеем, вертолет уйдет или, что еще хуже, отработает по нашим парням, — рассказывает Варяг.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

Успели. Система ожила, «зацепила» объект. Дальше — привычный алгоритм: захват, пуск, попадание. Вражеская машина была уничтожена. За этот выход капитан Пахоменков получил свою первую награду — медаль «За отвагу».

HIMARS как «штатная» цель

После того случая были десятки других. Отдельной строкой в послужном списке батареи отмечены уничтоженные HIMARS. Американские ракеты долгое время считались сложной целью из-за их высокой скорости и баллистической траектории. Но для Варяга и его парней они стали «штатной работой».

— Как-то раз во время дежурства мы перехватили сразу два «Хаймарса» подряд, — буднично рассказывает Эмиль. — Умелые действия расчета в сочетании с надежностью комплекса позволяют вовремя не просто обнаружить, а классифицировать эти скоростные объекты. Экипаж мгновенно выполняет пеленгацию, берет цель на сопровождение и производит пуск. Результат — баллистическая цель рассыпается в воздухе на значительном удалении от наших позиций.

Высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс (HIMARS) Источник изображения: Фото: Andrew Dickson/U.S. Army via AP

Офицер подчеркивает: «Бук-М1» — машина грозная и мобильная. Сразу после выполнения задачи расчет обязан оперативно сменить позицию. Маскировка, укрытие, быстрый уход с точки пуска — это азы, позволяющие выжить. За время СВО подразделения группировки «Север» уничтожили сотни воздушных целей: от крылатых ракет до ударных беспилотников.

— Самое главное — цель поймать и зафиксировать. Дальше она уже никуда не денется, — рассказывает зенитчик. — График у нас плотный, работаем посуточно. На одну машину — два экипажа, которые постоянно меняются. За одну только дежурную смену мой расчет сумел обнаружить и ликвидировать пять беспилотников самолетного типа, включая известный разведчик «Фурия». Его мы «сняли» на высоте более 2 км и на расстоянии свыше 30.

От академии до передовой

За уверенностью и спокойствием капитана стоит фундаментальная военная школа. Эмиль Пахоменков — потомственный защитник неба. Он родился и вырос в Смоленске. После школы выбор для него был очевиден — Военная академия войсковой противовоздушной обороны имени маршала Васильевского.

В 2019 году он окончил ее с отличием, получил первое офицерское звание. Однако практическое образование началось для него в феврале 2022 года, в зоне СВО, куда он попал с первых дней.

Фото: ТАСС/Александр Река Источник изображения: iz.ru

— Начинал я еще начальником расчета. И за три года прошел путь до командира батареи, — говорит офицер. — Опыт, который мы здесь получили, не вычитать ни в одном учебнике. Мы учились и дорабатывали навыки прямо в бою. Это непростой процесс, но именно он позволил нам стать профессионалами, способными действовать эффективно в любой обстановке.

По словам Пахоменкова, опыт убирает «нервоз» и лишнюю суету. Даже если техника выходит из строя из-за интенсивной эксплуатации, это не становится трагедией. Машина уходит в рембат, расчет получает другую и снова встает на дежурство — работа не должна останавливаться ни на минуту.

Работа на автомате

Капитан уверен: на умение быстро принимать решения влияет прежде всего атмосфера внутри коллектива. Батарея Пахоменкова — это не просто набор специалистов, а единый организм. Многие бойцы служат вместе уже долгое время, понимают друг друга с полуслова.

— Мы взаимозаменяемы. Каждый может встать на место товарища, подсказать, помочь. В нашем деле это критически важно. Когда в кабине ЗРК пахнет озоном и раскаленным металлом, а на экране — отметки целей, времени на долгие команды нет. Все работают на автомате, — поясняет военный.

Конечно, в подразделение периодически приходит пополнение. Новых бойцов Эмиль предпочитает обучать прямо на позициях. По его мнению, так процесс идет в разы быстрее — теория тут же подкрепляется практикой в условиях, максимально приближенных к реальности. Обычно достаточно двух недель, чтобы вчерашний новобранец втянулся в ритм и начал приносить пользу.

Фото: РИА Новости Источник изображения: iz.ru

— Другого выбора нет. Все понимают ответственность: мы — щит для тех, кто в окопах на передке. Если мы пропустим цель, пострадают наши товарищи. Поэтому каждый старается максимально быстро встать в строй, — говорит командир.

Совсем недавно Эмиль Пахоменков был удостоен второй боевой награды — медали «За храбрость». Для него это символ признания заслуг всей его батареи. Круглосуточное дежурство расчетов ПВО обеспечивает надежное прикрытие ключевых объектов и срывает попытки противника нанести удары высокоточным оружием.

«Бук-М1» в руках таких профи, как Варяг, остается одним из самых эффективных средств обороны средней дальности. Он способен поражать цели на дистанции до 70 км, перехватывая всё: от вертолетов до баллистических ракет. Но за каждым успешным запуском стоит человек, который когда-то в Смоленске решил, что его призвание — защищать небо.

Дмитрий Корнеев