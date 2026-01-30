Войти
НАСА рассказало о сроках запуска Crew-12 с россиянином

Фото: NASA
НАСА: Миссия Crew-12 с космонавтом Федяевым будет запущена не ранее 11 февраля

Миссия Crew-12 к Международной космической станции (МКС) с космонавтом госкорпорации «Роскосмос» Андреем Федяевым будет запущена не ранее 11 февраля в 14:00 московского времени. О соответствующих сроках рассказало НАСА.

Другие возможные сроки старта ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с экипажем на борту из Флориды — 12 февраля в 13:38 и 13 февраля в 13:35. Кроме Федяева, в состав Crew-12 войдут астронавты НАСА Джессика Меир и Джек Хэтэуэй и астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.

Ранее госкорпорация сообщила, что Федяев направился в США на подготовку к миссии Crew-12.

Также в январе НАСА сообщило, что корабль Crew Dragon миссии Crew-11 досрочно вернулся с МКС на Землю.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Роскосмос
Проекты
Falcon РН
МКС
