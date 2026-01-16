Войти
НАСА досрочно вернуло на Землю экипаж МКС

Фото: NASA
Фото: NASA.

Корабль Crew Dragon с космонавтом Платоновым досрочно вернулся на Землю

Корабль Crew Dragon миссии Crew-11 досрочно вернулся с Международной космической станции (МКС) на Землю. Об этом сообщает НАСА.

Приводнение корабля у побережья Калифорнии состоялось сегодня, 15 января, в 11:41 по московскому времени. На борту Crew Dragon находятся четыре человека — американские астронавты Зена Кардман и Майкл Финк, японский астронавт Кимия Юи и российский космонавт Олег Платонов.

Ранее журнал Scientific American заметил, что США пошли на беспрецедентный шаг в отношении России, досрочно доверив управление МКС российской стороне.

Также в январе портал Spaceflight Now заметил, что НАСА допустило досрочное возвращение с МКС на Землю членов экипажа миссии Crew-11 из-за проблем со здоровьем у одного из них.

В настоящее время на МКС находится экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-28» — российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев и американский астронавт Кристофер Уильямс, отправившийся на околоземную орбиту в ноябре.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Проекты
МКС
Союз ПКК
