Войти
Lenta.ru

Российскую «Молнию» превратили в минера

173
0
0
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости.

Российский дрон-камикадзе «Молния-2» превратили в носителя мин

Российский дрон-камикадзе «Молния-2» получил новую функцию. Беспилотник превратили в аппарат для дистанционного минирования, пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».

В сообщении обратили внимание на фотографию «Молнии-2», оснащенной корзиной для сброса мин. Ее расположили в носовой части носителя.

Беспилотник самолетного типа «Молния-2» весит 10 килограммов. Аппарат с размахом крыла около 1,5 метра способен нести до шести килограммов полезной нагрузки. Дальность полета двухдвигательного беспилотника составляет 60 километров. «Молнии» используют для выполнения различных задач, включая разведку и нанесение ударов.

В январе стало известно, что Вооруженные силы России начали получать «Молнии-2», способные нести FPV-квадрокоптер. Дрон-матка получил место для крепления миниатюрного беспилотника в верхней части корпуса.

В декабре 2025 года американское издание The National Interest писало, что аппараты семейства «Молния-2» стали более эффективными после оснащения терминалами спутниковой связи Starlink.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.01 05:00
  • 13846
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.01 03:45
  • 1
В Иран прибыл российский «Опустошитель»
  • 29.01 03:31
  • 1
США увязали гарантии безопасности Украине со сдачей Донбасса (The Times, Великобритания)
  • 29.01 03:12
  • 1
Теперь защищена и верхняя полусфера: Израиль показал работу КАЗ Iron Fist
  • 29.01 03:02
  • 1
Почему Соединенные Штаты так заинтересованы в контроле над так называемым Зангезурским коридором? (infoBRICS, Китай)
  • 28.01 22:10
  • 0
Комментарий к "В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящейся грудой обломков"
  • 28.01 20:09
  • 1
Комментарий к "В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»"
  • 28.01 15:45
  • 1
Гиперзвук под контролем: в России создали сверхбыстрый датчик для самолетов будущего
  • 28.01 13:36
  • 5
В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»
  • 28.01 09:40
  • 1
ВКС России получили в 2025 году семь новых военно-транспортных самолётов Ил-76МД-90А
  • 28.01 09:23
  • 3
В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящейся грудой обломков
  • 28.01 06:04
  • 535
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 28.01 01:27
  • 1
Китай освоил 3D-печать металлом в космосе
  • 27.01 19:20
  • 0
Комментарий к "Бывший президент Украины оценил роль ВСУ в трансатлантической безопасности"
  • 27.01 09:26
  • 1
Мощность «Ланцета», скорость штурмовика: США раскрыли детали ракеты Jackal