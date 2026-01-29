Российскую «Молнию» превратили в минера

Российский дрон-камикадзе «Молния-2» превратили в носителя мин

Российский дрон-камикадзе «Молния-2» получил новую функцию. Беспилотник превратили в аппарат для дистанционного минирования, пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».

В сообщении обратили внимание на фотографию «Молнии-2», оснащенной корзиной для сброса мин. Ее расположили в носовой части носителя.

Беспилотник самолетного типа «Молния-2» весит 10 килограммов. Аппарат с размахом крыла около 1,5 метра способен нести до шести килограммов полезной нагрузки. Дальность полета двухдвигательного беспилотника составляет 60 километров. «Молнии» используют для выполнения различных задач, включая разведку и нанесение ударов.

В январе стало известно, что Вооруженные силы России начали получать «Молнии-2», способные нести FPV-квадрокоптер. Дрон-матка получил место для крепления миниатюрного беспилотника в верхней части корпуса.

В декабре 2025 года американское издание The National Interest писало, что аппараты семейства «Молния-2» стали более эффективными после оснащения терминалами спутниковой связи Starlink.