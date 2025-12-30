В США рассказали о кратном росте летальности российских «Молний»

TNI: Летальность российских дронов «Молния» выросла в десять раз из-за Starlink

Российские дроны семейства «Молния-2» стали более эффективными после оснащения терминалами спутниковой связи Starlink. О кратном росте летальности беспилотников рассказало американское издание The National Interest (TNI).

Отмечается, что после интеграции оборудования Starlink «летальность этих систем возросла в десять раз». Дроны со спутниковой связью могут обходить зоны действия систем радиоэлектронной борьбы, которые подавляют каналы радиосвязи.

Автор подчеркнул, что компания SpaceX не может ограничить доступ к Starlink для России, не лишив при этом связи Киев.

Ранее в декабре на российском дроне-камикадзе «Герань-3» заметили неизвестное приспособление. В сети предположили, что это отсек для установки терминала Starlink на реактивный беспилотник.

В том же месяце в зоне проведения специальной военной операции заметили «Молнию-2» с терминалом связи Starlink. Антенну, которая обеспечивает бесперебойную связь с дроном на протяжении всего маршрута, разместили на корпусе.