У «Герани-3» заметили неизвестное приспособление

На российском дроне «Герань-3» появилось неизвестное приспособление

На российском ударном дроне «Герань-3» появилось приспособление с неизвестным предназначением. На сделанный украинским перехватчиком кадр обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

«Беспилотник-камикадзе под номером Ю-009. Дрон оснащен неизвестной "коробкой" ближе к носовой части», — отмечает автор канала. Предположительно, речь идет о модуле для установки спутниковых антенн или терминалов Starlink.

В конце осени над Украиной появились новые модификации беспилотников «Герань». Дроны начали оснащать ракетами класса «воздух-воздух» Р-60, которые могут самостоятельно поражать цели — вертолеты и иную противодроновую авиацию — на дальности до семи километров.