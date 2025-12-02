Названы особенности «Герани» с ракетой от истребителя

«ВХ»: «Герани» с ракетами Р-60 поражают цели за счет головки самонаведения

Российские дроны-камикадзе «Герань-2», которые начали оснащать ракетами класса «воздух-воздух» Р-60, могут наводиться на цели и поражать их при помощи головки самонаведения (ГСН) ракеты. Особенности применения Р-60 с дронов назвал Telegram-канал «Военная хроника».

Отмечается, что «Герань» несет одну Р-60 с инфракрасной ГСН «Комар». Это дает возможность сбить вертолет или истребитель, который подняли для перехвата беспилотников. При использовании с самолетов отработку углов целеуказания осуществляют при помощи бортовой прицельной системы самолета-носителя.

«Своей радиолокационной станции у "Герани" нет, а значит наведение происходит исключительно с помощью ГСН ракеты», — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» писал, что «Герани» начали оснащать Р-60. Управляемая ракета малой дальности несет стержневую боевую часть весом три килограмма. Максимальная дальность базовой Р-60 — 7 километров.