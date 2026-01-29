Войти
В США отказали Джеймсу Бонду в российском ППК-20

Кадр: фильм «Не время умирать»
Кадр: фильм «Не время умирать».

TNI: Джеймсу Бонду вряд ли подошел бы российский пистолет-пулемет ППК-20

Главному персонажу романов британского писателя Яна Флеминга и фильмов по их мотивам Джеймсу Бонду вряд ли подошел бы новый российский пистолет-пулемет Калашникова ППК-20, пишет автор американского журнала The National Interest (TNI) Питер Сучиу.

Обозреватель отказал Бонду в российском оружии из-за его габаритов. «Это оружие вряд ли бы носил Джеймс Бонд; на самом деле, оно не имеет ничего общего с пистолетом Walther PPK, который прославил обаятельный британский секретный агент», — пишет автор, отмечая, что ППК-20 основан на пистолете-пулемете «Витязь-СН».

В конечном итоге Сучиу положительно оценивает ППК-20, считая его оружием реального спецназовца. «Это не то, что мог бы носить шпион в смокинге, но это более практичный выбор для реального бойца спецподразделения», — заключает обозреватель.

Ранее концерн «Калашников» сообщил, что начал выпуск ППК-20, усовершенствованных на основе опыта специальной военной операции.

В феврале главный конструктор компании Сергей Уржумцев рассказал, что российские военные летчики начали получать ППК-20, предназначенные для замены укороченных автоматов Калашникова АКС-74У в носимом аварийном запасе.

  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
АК-74 "Калашников"
АКС-74У
Витязь-СН
ПКМ
Компании
Концерн Калашников
