«Калашников» изготовит усовершенствованные ППК-20

«Калашников» начал выпуск усовершенствованных пистолетов-пулеметов ППК-20

«Калашников» начал выпуск пистолетов-пулеметов ППК-20, усовершенствованных на основе опыта СВО. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

«АО "Концерн "Калашников" приступило к выполнению договорных обязательств 2026 года на изготовление 9-миллиметровых пистолетов-пулеметов Калашникова ППК-20, усовершенствованных на опыте эффективного боевого применения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в 2025 году объемы производства ППК-20 кратно выросли. Производитель успешно выполнил контракт прошлого года на поставку пистолетов-пулеметов. Конструкторы повысили технологичность изделия, а также улучшили ряд технических характеристик.

ППК-20 под патрон 9х19 миллиметров весит 2,7 килограмма, а длина оружия в боевом положении составляет 600-660 миллиметров. Пистолет-пулемет можно оснастить прибором малошумной стрельбы, а планки Пикатинни позволяют устанавливать дополнительные аксессуары и прицелы.

В сентябре стало известно, что «Калашников» произвел первую опытную партию 5,45-миллиметровых малогабаритных автоматов АМ-17.