«Калашников» произвел первую партию АМ-17

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости.

Концерн «Калашников» произвел первую опытную партию автоматов АМ-17

Концерн «Калашников» произвел первую опытную партию 5,45-миллиметровых малогабаритных автоматов АМ-17. Об этом компания сообщила в Telegram.

По данным концерна, оружие, предназначенное для самообороны бойцов спецподразделений армии и сил охраны правопорядка, прошло войсковые и государственные испытания. «По результатам обратной связи в зоне специальной военной операции в изделие внесен ряд изменений», — говорится в публикации.

В апреле «Калашников» сообщил, что компактные и субкомпактные версии автоматов АК-12К и АК-12СК, АК-15К и АК-15СК и малогабаритный АМ-17, а также пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 и пулемет РПЛ-7 успешно прошли проверку специальной военной операцией.

В том же месяце концерн рассказал о поставках заказчику второй партии специальных автомобилей «Стена», которые предназначены для пресечения массовых беспорядков.

