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«Калашников» поставит «Стены» для пресечения беспорядков

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Кадр: Концерн «Калашников»
Кадр: Концерн «Калашников».

«Калашников» поставит заказчику партию спецавтомобилей «Стена»

Концерн «Калашников» поставит заказчику вторую партию специальных автомобилей «Стена», которые предназначены для пресечения массовых беспорядков. Об этом сообщили в концерне.

В рамках контракта, который заключили в 2023 году, технику поставляют малыми партиями в течение трех лет.

«Автомобиль специальный "Стена" разработан конструкторами "Калашникова" для подразделений Росгвардии и МВД. Он предназначен для блокирования движения злоумышленников и защиты личного состава правоохранительных органов при пресечении массовых беспорядков», — говорится в сообщении.

Спецавтомобиль состоит из базового шасси и оборудования мобильного защитного комплекса, включающего ограждение, системы пожаротушения, видеонаблюдения, а также звукового и светового воздействия.

Отмечается, что концерн готов рассмотреть возможность производства «Стены» для защиты личного состава при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Конструкторский центр дивизиона специальных машин предприятия прорабатывает варианты модернизации изделия.

Ранее в «Калашникове» сообщили, что компактные и субкомпактные версии автоматов АК-12К и АК-12СК, АК-15К и АК-15СК и малогабаритный АМ-17, а также пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 и пулемет РПЛ-7 успешно прошли проверку специальной военной операцией.

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Концерн Калашников
Росгвардия
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