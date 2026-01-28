Испытания кислородно-водородного разгонного блока запланированы на 2030-2031 годы

Он предназначен для выведения совместно с ракетой-носителем "Ангара-А5М" или ее модификациями полезных нагрузок на геостационарную орбиту, говорится в презентации замгендиректора Роскосмоса по ракетным проектам Дмитрия Баранова

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Летные испытания ракеты-носителя "Ангара-А5М" с кислородно-водородным разгонным блоком запланированы на 2030-2031 годы. Об этом говорится в презентации заместителя гендиректора Роскосмоса по ракетным проектам Дмитрия Баранова.

Баранов продемонстрировал презентацию на пленарном заседании Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королева.

В ней указывается, что кислородно-водородный разгонный блок предназначен для выведения совместно с ракетой-носителем "Ангара-А5М" или ее модификациями полезных нагрузок на геостационарную орбиту. "Начало летных испытаний в 2030-2031 годах", - отмечается в презентации.