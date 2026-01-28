Войти
Lenta.ru

США начали развертывать новые Patriot напротив Ирана

155
0
0
Фото: Chris Drzazgowski / U.S. Air Force / Handout via Reuters
Фото: Chris Drzazgowski / U.S. Air Force / Handout via Reuters.

США начали развертывать новые системы Patriot на авиабазе Аль-Удейд в Катаре

США начали развертывать новые системы противовоздушной обороны Patriot напротив Ирана — на авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Об этом со ссылкой на китайские спутниковые данные сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Также издание отметило, что не менее пяти боевых кораблей пришвартовались в порту Салман в Бахрейне. «Судя по этим приготовлениям, ударная группировка американцев скоро достигнет полной боевой готовности», — заключает Telegram-канал.

Ранее военный эксперт Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Александр Степанов отмечал, что применение российской ракеты «Орешник» в ходе специальной военной операции выявило бессилие американских систем Patriot перед гиперзвуковыми снарядами.

В декабре 2025 года в публикации Центра анализа мировой торговли оружием в журнале «Национальная оборона» сообщалось, что российская система противовоздушной обороны С-400 превосходит американский Patriot в мобильности и разнообразии целей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бахрейн
Иран
Катар
Россия
США
Продукция
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Проекты
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.01 01:34
  • 1
В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящейся грудой обломков
  • 28.01 01:27
  • 1
Китай освоил 3D-печать металлом в космосе
  • 28.01 00:32
  • 0
Комментарий к "В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»"
  • 28.01 00:02
  • 13794
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.01 20:57
  • 1
В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»
  • 27.01 19:20
  • 0
Комментарий к "Бывший президент Украины оценил роль ВСУ в трансатлантической безопасности"
  • 27.01 09:26
  • 1
Мощность «Ланцета», скорость штурмовика: США раскрыли детали ракеты Jackal
  • 27.01 08:44
  • 121
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 27.01 06:44
  • 0
Комментарий к "Доклад Пентагона: для НАТО Россия является постоянной, но управляемой угрозой"
  • 27.01 06:12
  • 1
По врагу ударили новыми тяжелыми ракетами Х-32, разгоняющимися до 5400 км/ч
  • 27.01 03:24
  • 0
Комментарий к "На Западе российский «Циркон» назвали «смертельным приговором» для противника"
  • 26.01 23:39
  • 8
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 26.01 16:06
  • 1
Антон Алиханов и Максим Решетников оценили ход модернизации Казанского авиазавода
  • 26.01 02:40
  • 1
Американское издание: Украина запросила у США вооружения для ударов по территории России
  • 26.01 01:31
  • 1
Тысячи уклонений: спутники КНР идут на таран, изматывая космические аппараты Starlink