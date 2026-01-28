Войти
В России напомнили о важности радара в Туле для США

Историк Болтенков: В Туле находится один из радаров AN/FPS-132 системы СПРН США

На базе в Туле (Гренландия) находится один из шести радаров AN/FPS-132 системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) США, способный обнаруживать объекты в космосе на расстоянии до 5500 километров. Об этом в колонке на страницах газеты «Известия» напомнил военный историк Дмитрий Болтенков.

По его словам, российским аналогом AN/FPS-132 выступает радиолокационная станция «Воронеж».

Автор отмечает, что американская сторона заинтересована в Гренландии, поскольку действительно могла бы разместить там объекты перспективной системы противовоздушной обороны Golden Dome («Золотой купол»). Эксперт напоминает, что Вашингтон использовал Гренландию в военных целях еще во времена холодной войны, причем не всегда сообщая Копенгагену всех подробностей своих планов.

«Чем переход тех или иных территорий в Арктике под контроль США грозит России? Судя по всему, ничем. У нас есть своя часть Арктики, у них будет своя», — заключает автор.

По его оценке, ни Канада, ни Дания не способны самостоятельно реализовать потенциал крупнейшего на планете острова, а имеющимся у России современным вооружениям, в частности, ядерной крылатой ракете «Буревестник», перспективная Golden Dome не станет помехой.

В июле 2020 года датская газета Berlingske заметила, что НАТО беззащитно перед ударом российскими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по Туле.

В декабре 2019-го то же издание заметило, что российские истребители МиГ-31К, выступающие носителями комплексов «Кинжал», могут нанести удар по американской авиабазе Туле на севере Гренландии.

  В новости упоминаются
Страны
Дания
Канада
Россия
США
Продукция
77Я6 Воронеж
Кинжал БР
Кинжал ЗРК
МиГ-31
Проекты
2020-й год
NATO
Арктика
ГЗЛА
СПРН
Ядерный щит
