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В НАТО допустили удар России по Туле

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Источник изображения: lenta.ru

Российские истребители МиГ-31К, выступающие носителями гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал", могут нанести удар по американской авиабазе Туле на севере Гренландии, допускают в датской газете Berlingske.

К подобному выводу в старейшей постоянно действующей газете Дании, стране, являющейся одним из основателей НАТО, пришли, обратив внимание на то, что Россия модернизировала взлетно-посадочную полосу на архипелаге Земля Франца-Иосифа, с которой теперь могут взлетать и куда могут совершать посадку боевые самолеты.

В издании отмечают, что многолетние усилия России по наращиванию военной мощи в настоящее время начали приносить плоды. Пожар на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов", случившийся в декабре, который, несмотря на различные сложности, продолжается ремонтироваться, в Berlingske считают одним из свидетельств этого.

В августе телеканал "Звезда" опубликовал кадры МиГ-31К с комплексом "Кинжал" на авиашоу, проходившем на полигоне Дубровичи в рамках Армейских международных игр.

"Кинжал" вместе с другими видами вооружения в послании Федеральному собранию в марте 2018 года представил президент России Владимир Путин.

Согласно открытым данным, "Кинжал" является модернизированной версией квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 комплекса "Искандер", носителем которой выступает сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса МиГ-31.

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  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Россия
США
Продукция
9М723
Адмирал Кузнецов
Искандер
Кинжал ЗРК
МиГ-31
Персоны
Путин Владимир
Проекты
1143 Кречет
NATO
Авианосец
АРМИ-20XX
ГЗЛА
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