Зенитные комплексы «нового поколения»: Италия вооружается ЗРК SAMP/T NG и GRIFO

Источник изображения: topwar.ru

Италия официально ввела в эксплуатацию зенитно-ракетные комплексы SAMP/T NG («нового поколения») и GRIFO, которые призваны укрепить многоуровневую систему ПВО и ПРО страны.

SAMP/T NG был разработан усилиями компаний MBDA Italy, MBDA France и Thales. Он предназначен для противодействия как аэродинамическим, так и баллистическим угрозам. По сравнению с базовой версией SAMP/T NG новый ЗРК получил ряд усовершенствований.

Наиболее значительным обновлением является возможность применения перехватчика Aster 30 B1NT – ракеты увеличенной дальности, оснащенной модернизированной ГСН (Ku-диапазона заменена на новую, работающую в более высокочастотном Ka-диапазоне) и улучшенной силовой установкой, что позволило бороться с целями на расстоянии более 150 км и на высоте до 25 км. Базовый вариант Aster 30 Block 1 действовал на дистанции примерно 100–120 км и не мог обеспечить такой же уровень точности при поражении современных баллистических угроз.

180-мм Aster 30 B1NT имеет стартовую массу 450 кг. Скорость полёта достигает 4,5 Маха.

SAMP/T NG:

Источник изображения: topwar.ru

SAMP/T NG также оснащён радаром Kronos Grand Mobile High Power от Leonardo – продвинутой РЛС с АФАР, которая увеличивает дальность обнаружения до 350 км, позволяет одновременно отслеживать несколько целей и определять их приоритетность. Высокая частота обновления данных радара и технология цифрового формирования луча обеспечивают превосходную эффективность в борьбе с маневрирующими целями с низкой ЭПР, такими как «стелс»-самолёты, беспилотники и крылатые ракеты.

Система оснащена глубоко модернизированным комплексом управления и контроля с открытой архитектурой, который обеспечивает более быструю передачу данных от датчиков (в том числе сторонних) к боевым постам.

GRIFO:

Источник изображения: topwar.ru

В число других улучшений входят сокращение времени реакции, повышение устойчивости к радиоэлектронным помехам и большая гибкость при работе в сети. Если базовая система была ориентирована в основном на противодействие обычным воздушным угрозам, то новая версия обеспечивает более надёжную защиту от баллистических ракет малой и средней дальности, даже если они имеют сложную траекторию полёта или высокую скорость.

ЗРК ближнего действия GRIFO с механизмом вертикального пуска оснащён перехватчиками CAMM-ER с дальностью действия более 40 км.