«Десятки перехватов без перезарядки»: Франция улучшила «дронобойку» RAPIDFire

Французские компании Thales и KNDS France разработали зенитный комплекс RAPIDFire, боевой частью которого является 40-мм пушка CT40, которая ведёт огонь так называемыми «телескопическими» боеприпасами, в которых снаряд «утоплен» внутрь гильзы с пороховым зарядом. Данная технология позволила сделать механизм подачи снарядов компактным, как у 25-мм пушек, но с мощностью 40-мм калибра.

Корабельная версия RAPIDFire получила обозначение S40SA. Она работает на дистанции до 4 км и поддерживает темп огня до 200 выстрелов в минуту. Её первый серийный образец был установлен в 2023 году на новый танкер BRF Jacques Chevalier. Комплекс стал штатным для фрегатов типа Kimon, строящихся для ВМС Греции. Также он будет устанавливаться на французские патрульные корабли OPV, находящиеся в постройке.

Разработчики прокомментировали боевые возможности S40SA:

Это решение предлагает беспрецедентную огневую мощь: боекомплект из 140 снарядов позволяет одной установке осуществить несколько десятков перехватов без перезарядки.

Дистанционно управляемая система оснащена собственной встроенной электрооптической СУО (с камерой, тепловизором, лазерным дальномером). Она может работать по воздушным и морским целям, ведя огонь как стандартными снарядами, так и новейшими «умными» боеприпасами A3B с программируемым подрывом. Они создают облако из 200 вольфрамовых шариков и оптимально подходят для борьбы с малоразмерными высокоскоростными целями, такими как БПЛА. Именно за это RAPIDFire называют «дронобойкой».

По итогам эксплуатации S40SA была создана её улучшенная модификация, которая, как пояснили в Минобороны, «теперь обладает высокой точностью стрельбы, превосходными характеристиками по захвату и сопровождению целей, а также высокой надёжностью и отличными возможностями применения боеприпасов с программируемым подрывом».

Военное ведомство намерено и далее совершенствовать S40SA, улучшая совместимость зенитного комплекса с перспективными боеприпасами с программируемым подрывом.