«Десятки перехватов без перезарядки»: Франция улучшила «дронобойку» RAPIDFire

Источник изображения: topwar.ru
Французские компании Thales и KNDS France разработали зенитный комплекс RAPIDFire, боевой частью которого является 40-мм пушка CT40, которая ведёт огонь так называемыми «телескопическими» боеприпасами, в которых снаряд «утоплен» внутрь гильзы с пороховым зарядом. Данная технология позволила сделать механизм подачи снарядов компактным, как у 25-мм пушек, но с мощностью 40-мм калибра.
Корабельная версия RAPIDFire получила обозначение S40SA. Она работает на дистанции до 4 км и поддерживает темп огня до 200 выстрелов в минуту. Её первый серийный образец был установлен в 2023 году на новый танкер BRF Jacques Chevalier. Комплекс стал штатным для фрегатов типа Kimon, строящихся для ВМС Греции. Также он будет устанавливаться на французские патрульные корабли OPV, находящиеся в постройке.
Источник изображения: topwar.ru
Разработчики прокомментировали боевые возможности S40SA:
Дистанционно управляемая система оснащена собственной встроенной электрооптической СУО (с камерой, тепловизором, лазерным дальномером). Она может работать по воздушным и морским целям, ведя огонь как стандартными снарядами, так и новейшими «умными» боеприпасами A3B с программируемым подрывом. Они создают облако из 200 вольфрамовых шариков и оптимально подходят для борьбы с малоразмерными высокоскоростными целями, такими как БПЛА. Именно за это RAPIDFire называют «дронобойкой».
Источник изображения: topwar.ru
По итогам эксплуатации S40SA была создана её улучшенная модификация, которая, как пояснили в Минобороны, «теперь обладает высокой точностью стрельбы, превосходными характеристиками по захвату и сопровождению целей, а также высокой надёжностью и отличными возможностями применения боеприпасов с программируемым подрывом».
Военное ведомство намерено и далее совершенствовать S40SA, улучшая совместимость зенитного комплекса с перспективными боеприпасами с программируемым подрывом.