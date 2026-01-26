Войти
Эксперт Степанов: "Искандер-М1" убрал понятие "безопасный тыл" для Украины

Источник изображения: © Сергей Булкин/ ТАСС

Самоходная установка существенно дополняет мощности российской стратегической авиации, отметил военный эксперт

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М1" окончательно ликвидировал понятие "безопасный тыл" для ВСУ. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Искандер-М1" существенно дополняет ударные мощности российской стратегической авиации. Понятие "безопасный тыл" окончательно ликвидировано как для Украины, так и для других потенциальных плацдармов проецирования военных угроз НАТО в отношении России", - сказал он.

Эксперт отметил наращивание регулярности применения экспериментального комплекса 9К722 "Искандер-М1" с крылатой ракетой 9М729. По его мнению, это закрепляет статус подтвержденной боевой эффективности комплекса, которая укрепляет российские возможности по нейтрализации исходящих от НАТО угроз в приграничье.

"Самоходная установка теперь несет 4 пусковых контейнера вместо 2, что обеспечивает возможности одновременного массированного рассредоточенного залпа одного дивизиона с применением 16 высокоточных крылатых ракет. Дальность полета каждой доведена до 1 500 км, что де-факто стирает границы между тактическим и стратегическим оружием, обеспечивая возможность поражения тыловой военной инфраструктуры противника, в том числе массово развертываемой странами НАТО в нашем приграничье", - добавил Степанов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
9М729
Искандер
Проекты
NATO
