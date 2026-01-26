Войти
Lenta.ru

Британия начнет выпуск ракет для Киева в 2027 году

385
0
0
Фото: Anelo / Shutterstock / Fotodom
Фото: Anelo / Shutterstock / Fotodom.

UKDJ: Британия начнет выпуск баллистических ракет Nightfall для Киева в 2027-м

Британские предприятия начнут выпуск баллистических ракет, которые разработают в рамках программы Nightfall для Киева, в следующем году. Об этом пишет UK Defence Journal (UKDJ).

Минобороны Лондона подтвердило, что контракты на разработку ракеты заключат этой весной, а производство планируют начать в 2027 году. Замминистра обороны Люк Поллард сообщил, что ведомство продвигается к заключению нескольких контрактов. В марте три команды получат деньги для проектирования и сборки трех ракет. Изделия должны будут отправить на испытания в течение 12 месяцев.

После тестовых пусков Минобороны Британии планирует сразу приступить к производству, а первые поставки ракет Киеву могут начать в конце 2027 года. По словам Полларда, темпы выпуска постепенно нарастят минимум до десяти ракет в месяц.

Ранее в январе хорватское издание Advance писало, что Nightfall, которую позиционируют как дешевый боеприпас, станет дорогим средством поражения для избирательного применения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.01 19:38
  • 13762
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.01 16:06
  • 1
Антон Алиханов и Максим Решетников оценили ход модернизации Казанского авиазавода
  • 26.01 02:40
  • 1
Американское издание: Украина запросила у США вооружения для ударов по территории России
  • 26.01 01:31
  • 1
Тысячи уклонений: спутники КНР идут на таран, изматывая космические аппараты Starlink
  • 25.01 19:16
  • 6
«Били, будут бить и добьют». Смогут ли США стереть Иран с лица земли?
  • 25.01 07:10
  • 120
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 24.01 21:44
  • 193
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 24.01 19:10
  • 1
Комментарий к "«Ненависть ко всему русскому». Что скрывается за словами главы МО Украины об убийствах"
  • 24.01 15:02
  • 1
Путин призвал оснащать ВС РФ умной техникой на базе отечественных решений
  • 24.01 14:49
  • 98
МС-21 готовится к первому полету
  • 24.01 12:25
  • 2
Комментарий к "В России предрекли уничтожение самолетов дронами-ПВО"
  • 24.01 02:27
  • 7
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 23.01 19:42
  • 2
Армия США показала облегченный танк Abrams с гибридным двигателем
  • 23.01 19:12
  • 0
Комментарий к "Армия США показала облегченный танк Abrams с гибридным двигателем"
  • 23.01 07:13
  • 0
Статья: "Russia Will Never Be an ‘Aircraft Carrier Superpower’ Like America"