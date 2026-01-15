Войти
В Хорватии отказались считать ракету Nightfall дешевым оружием

Фото: Anelo / Shutterstock / Fotodom
Фото: Anelo / Shutterstock / Fotodom.

Advance: Разрабатываемая для Киева ракета Nightfall станет дорогим оружием

Баллистическая ракета Nightfall, которую Британия планирует разработать для Киева, станет дорогим боеприпасом для избирательного применения. В публикации хорватского издания Advance отказались считать британскую ракету дешевым оружием.

Отмечается, что главным преимуществом Nightfall хотят сделать точность. Заказчик хочет получить ракету, которая сможет поражать цели с отклонением не более десяти метров от заданной точки. По словам автора, такие характеристики на дальности 500-600 километров может обеспечить только очень сложная система наведения.

«Официальная документация опирается на тезис о "дешевой" ракете, которую можно серийно производить. Однако реальные цифры говорят о том, что такое оружие хоть и будет стоить дешевле [американских баллистических ракет] ATACMS, все равно останется в категории дорогих вооружений, которыми так просто "не разбрасываются"», — пишет автор.

Он подчеркнул, что в случае успеха программы в год планируют выпускать не более ста ракет, которые не смогут повлиять на ситуацию в зоне специальной военной операции. Также стоит учитывать, что Вооруженные силы России располагают многоуровневой системой противоракетной обороны, которая способна обнаруживать и перехватывать баллистические цели. Кроме того, по словам автора, у России есть опыт оперативного вывода ключевых объектов из зоны поражения дальнобойного оружия. Издание резюмирует, что сейчас судить о возможностях Nightfall рано, поскольку проект находится на этапе тендера.

Ранее в январе в Минобороны Великобритании сообщили, что первые ракеты Nightfall будут готовы в течение 12 месяцев. Планируемая стоимость производства одной ракеты не будет превышать 1,1 миллион долларов.

Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Хорватия
Компании
Минoбороны РФ
