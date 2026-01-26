Дальние бомбардировщики Ту-22м3 выполнили плановый полет над Балтийским морем

Дальние бомбардировщики Ту-22м3 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом 23 января сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с и Су-30см Воздушно-космических сил», — заявили в ведомстве.

Продолжительность полета составило более пяти часов.

Полет совершился над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Отдельные этапы маршрута проходили через сопровождение истребителями иностранных государств.

Накануне стратегические ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил (ВКС) РФ выполнили 11-часовой плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Минобороны подчеркнуло, что полет был выполнен в строгом соответствии с международным правом использования воздушного пространства.