ТАСС

ДОСААФ подготовило более 1,7 тыс. человек по направлению БПЛА за год

DOSAAF
ДОСААФ России.

Общество продолжает системную работу по развитию образовательной инфраструктуры и повышению качества подготовки граждан в интересах обороноспособности страны, заявили в организации

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России в ходе развития направления беспилотных летательных аппаратов подготовило порядка 1 712 человек по этому профилю за 2025 год. Об этом ТАСС сообщили в организации к ее 99-летию.

23 января 2026 года исполняется 99 лет со дня создания ДОСААФ.

"Развивается и направление беспилотных летательных аппаратов: по данному профилю подготовлено 1 712 человек [за 2025 год]. Дополнительно на аэродромах ДОСААФ России за счет собственных средств обучено 1 497 и 1 296 специалистов", - сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что общество продолжает системную работу по развитию образовательной инфраструктуры и повышению качества подготовки граждан в интересах обороноспособности страны.

История ДОСААФ

Организация была учреждена 23 января 1927 года решением объединенного заседания АВИАХИМа и Общества содействия обороне СССР. Ее задачами стали развитие оборонно-технических направлений, формирование инженерных компетенций и подготовка граждан к службе в армии, авиации и флоте.

С началом Великой Отечественной войны через подготовку ОСОАВИАХИМа прошли более девяти миллионов граждан.

В послевоенный период продолжателем дела стало Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту - ДОСААФ СССР, созданное в 1951 году. Тогда организация получила государственные задачи по подготовке призывников, развитию военно-прикладных видов спорта и профессиональной подготовке для Советской армии.

Уже в российский период работа продолжилась в формате Российской оборонной спортивно-технической организации (РОСТО), а с 2003 года - под историческим именем ДОСААФ России. Организация сохранила учебную сеть, авиационно-спортивную подготовку и реализовывала задачи по допризывной, военно-технической и спортивной подготовке граждан. 

