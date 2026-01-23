Войти
В зоне СВО заметили РЭБ-«Шишигу»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

В зоне СВО заметили ГАЗ-66 с системой РЭБ для прикрытия «Земледелия»

Грузовик ГАЗ-66 (армейское прозвище — «Шишига»), который превратили в носителя мощных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заметили в зоне специальной военной операции (СВО). На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

На снимках виден ГАЗ-66 с системой РЭБ на грузовой платформе. Машина обеспечивала «антидроновый купол» для прикрытия инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие», которая выполняла боевую задачу.

Для защиты «Шишиги» в походном положении ее оснастили парой модулей для подавления дронов, которые установили на крышу машины. Кабину грузовика дополнительно прикрыли решетчатым «мангалом».

В декабре министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что окопные средства РЭБ «Оберег», «Пероед», «Силок» и «Соседка» доказали свою эффективность в ходе СВО.

В том же месяце стало известно, что на базе российского робототехнического комплекса «Курьер» испытали мобильную станцию РЭБ.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
