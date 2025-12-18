Войти
Lenta.ru

Белоусов рассказал об эффективности «Соседки»

168
0
0
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости.

Белоусов: Комплексы РЭБ «Пероед» и «Соседка» подтвердили свою эффективность

Окопные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые используют для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), доказали свою эффективность в ходе СВО. Об этом рассказал министр обороны России Андрей Белоусов, слова которого приводит Минобороны РФ в Telegram.

«Особое место в защите штурмовых групп от БПЛА противника занимают так называемые окопные средства РЭБ, подтвердившие свою эффективность. Это такие средства, как "Оберег", "Пероед", "Силок", "Соседка" и другие», — сказал министр в ходе заседания коллегии военного ведомства.

Он подчеркнул, что с начала 2025 года на передовую поставили в 6,5 раза больше таких систем, чем в 2024-м. Военные получили более 130 тысяч комплексов РЭБ.

Ранее в декабре Минобороны России сообщило, что на базе наземного робототехнического комплекса «Курьер» испытали мобильную станцию РЭБ. Установка комплекса на беспилотную платформу позволяет решать вопрос противодействия вражеским БПЛА непосредственно на передовой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.12 05:59
  • 6
О роли ПВО в СВОйне - сейчас, и на ближайшую (год-два) перспективу.
  • 18.12 05:57
  • 12239
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.12 05:54
  • 0
Комментарий к "Два стратегических ракетоносца Ту-160М пополнили состав ВКС РФ в 2025 году"
  • 18.12 04:36
  • 0
Комментарий к "Американские Patriot научили трюку российских С-300"
  • 18.12 03:08
  • 0
Вопросы к "ВМС США подготовят к борьбе с российскими «Антеями»"
  • 18.12 02:51
  • 5
В РФ появится линия по производству чипов, которая к моменту создания устареет
  • 18.12 02:24
  • 0
Об объектовой и войсковой ПВО - в свете некоторых форумных сообщений.
  • 17.12 23:11
  • 0
Комментарий к "В США указали на место ВМФ России в мире"
  • 17.12 22:07
  • 3
Отлегло - «Варшавянка» цела, но есть ли гарантии, что противник удар не повторит
  • 17.12 16:52
  • 1
В Москве открылся центр подготовки специалистов для машиностроения
  • 17.12 15:13
  • 1
Американские Patriot научили трюку российских С-300
  • 17.12 07:33
  • 186
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 17.12 07:29
  • 1
Роскосмос намерен довести до 50% продукцию гражданского и двойного назначения
  • 17.12 06:59
  • 489
Претензии к администрации сайта
  • 17.12 03:05
  • 0
Комментарий к "В США российский Су-57 назвали лучшим только для авиашоу"