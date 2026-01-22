Войти
Российские бойцы применили колючую «Егозу» против дронов

Фото: Inna Varenytsia / Reuters
ВС России применили колючую проволоку «Егоза» против проводных дронов ВСУ

Бойцы Вооруженных сил России начали применять колючую проволоку «Егоза» против проводных дронов ВСУ. Об этом офицер управления инженерных войск группировки войск «Север» майор Александр Беляев рассказал «Красной звезде».

Военнослужащие оснастили робототехнический комплекс «Курьер» стойкой для установки «Егозы», которой блокируют проходы. Кроме того, «колючка» стала дополнительным средством противодействия оптоволоконным дронам.

«Когда вражеский дрон на оптоволокне снижается для атаки, его управляющий провод ложится на нашу "Егозу". Одно движение — и он рвется об лезвия», — сказал Беляев.

После обрыва оптоволокна беспилотник теряет связь с оператором и падает.

В декабре 2025 года в зоне специальной военной операции заметили наземный робототехнический комплекс «Курьер» практически в полной комплектации. Гусеничная машина несла боевой модуль с пулеметом, трал и противотанковые мины.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Робот
