В зоне СВО заметили робота «Курьер» в полной комплектации

Робота «Курьер» с пулеметным модулем и минами заметили в зоне СВО

Наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер» практически в полной комплектации заметили в зоне проведения СВО. На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Уголок Ситха».

На фотографии виден российский НРТК с пулеметным модулем для поражения целей. Также «Курьер» получил мины ТМ-62 для минирования дорог и трал для нейтрализации взрывоопасных объектов противника.

Гусеничный НРТК с электроприводом также способен доставлять грузы и обеспечивать эвакуацию раненых. Боевой модуль робота можно вооружить пулеметами или автоматическими или реактивными гранатометами. Дальность канала управления составляет 10 километров. «Курьер» развивает скорость до 35 километров в час.

Ранее в декабре в России представили модернизированный НРТК «Курьер 2.0». Робот получил доработанное шасси, улучшившее проходимость, и новый боевой модуль.