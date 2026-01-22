Войти
Немецкую «Рысь» назвали слишком тяжелой для СВО

Фото: Lukas1325 / wikipedia
Военкор Коц: Большая масса ограничит подвижность БМП Lynx в зоне СВО

Немецкие боевые машины пехоты KF41 Lynx («Рысь»), которые хотят поставить Киеву, могут оказаться слишком тяжелыми для применения в зоне спецоперации (СВО). Особенности машины назвал РИА Новости военный корреспондент Андрей Коц.

Он отметил, что тяжелую БМП спроектировали с расчетом на модульность и высокую живучесть. Машины вооружают автоматическими пушками калибра 30 или 35 миллиметров, которые могут использовать снаряды с воздушным подрывом для борьбы с низколетящими целями. Также «Рысь» несет пулемет. Бронирование KF41 обеспечивает защиту от бронебойных снарядов калибра 25 миллиметров, а ее конструкция позволяет выдержать подрыв десятикилограммовой мины под днищем.

За хорошую защищенность заплатили большой массой. Lynx в различных конфигурациях весит 44-50 тонн, что сравнимо с массой российских танков. Это может ограничить подвижность машины на бездорожье.

«Тактико-технические характеристики впечатляющие. Но вызывает сомнения большая боевая масса. Неясно, как "Рысь" поведет себя в условиях украинской распутицы, в которой вязнет и более легкая техника», — пишет Коц.

Ранее в январе американское издание TWZ писало, что перспективы немецких Lynx KF41 зависят от результатов их применения на Украине. Всего Киеву хотят поставить шесть машин.

