Войти
Lenta.ru

В США оценили перспективы немецких Lynx KF41 на Украине

354
0
0
Фото: Rheinmetall MAN
Фото: Rheinmetall MAN.

TWZ: Перспективы немецких Lynx KF41 зависят от их успеха на Украине

Перспективы немецких боевых машин пехоты (БМП) Lynx KF41 зависят от их успеха на Украине. С такой оценкой выступило издание TWZ.

Всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) от немецкого производителя Rheinmetall должны получить шесть машин, из которых одна (опытный образец) была поставлена еще в 2024 году. Остальные БМП планируется поставить «в ближайшие недели».

Вариант KF41 был представлен в 2018 году и в остальном используется только Венгрией. Его дальнейший успех может зависеть от того, как он покажет себя на поле боя в составе ВСУ, — говорится в публикации.

По данным TWZ, БМП, которые получит Киев, специально адаптированы для ВСУ. В частности, украинские Lynx KF41 оснащены модульной башней, способной вмещать различное вооружение, например, 30- или 35-миллиметровые пушки, и датчики. Не исключено, что БМП получит установку для запуска противотанковых ракет и сможет переносить небольшие беспилотные летательные аппараты.

По данным TWZ, конкурентами Lynx KF41 выступают БМП Bradley (США) и CV90 (Швеция).

В июле 2022-го Rheinmetall показала совместные испытания Lynx KF41 с израильскими противотанковыми управляемыми ракетами Spike.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
США
Украина
Швеция
Продукция
Bradley
Spike NLOS
Град РСЗО
Компании
Rheinmetall
Проекты
CV-90
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.01 15:33
  • 13416
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.01 15:12
  • 2
В чем сила
  • 15.01 12:05
  • 10
Казахстан планирует организовать производство турецкого легкого танка "Тулпар"
  • 15.01 06:37
  • 0
Комментарий к "«Война изменится до неузнаваемости» Полковник Генштаба Андрей Демуренко — об уроках СВО, переменах в армии и оружии будущего"
  • 15.01 05:11
  • 2
На Зеленодольском заводе модернизировали производственные мощности
  • 15.01 03:40
  • 0
Комментарий к "Новая гиперзвуковая ракета Х-99 вдребезги разнесет любой украинский объект"
  • 15.01 02:39
  • 0
О дальних ЗУР ПВО и ПРО
  • 15.01 01:37
  • 1
«Война изменится до неузнаваемости» Полковник Генштаба Андрей Демуренко — об уроках СВО, переменах в армии и оружии будущего
  • 15.01 00:55
  • 0
Комментарий к "Шмыгаль заявил, что союзники передали Украине 23 системы ПВО в 2025 году"
  • 14.01 21:26
  • 1
МИД Индии: оборонные закупки определяются интересами страны, а не идеологией
  • 14.01 20:26
  • 0
Комментарий к сообшениям от использовании С-300(В) в ходе СВО
  • 14.01 19:01
  • 48
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 14.01 16:26
  • 1
Россия в 2026 году поведет наступление на двух основных направлениях СВО
  • 14.01 16:20
  • 8
Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию
  • 14.01 03:22
  • 1
Стартап из США планирует построить отели на Луне