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Использование израильских ракет немецкой БМП показали на видео

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Перспективная боевая машина пехоты (БМП) Lynx KF41, разработанная немецкой компанией Rheinmetall, получила противотанковые управляемые ракеты Spike. Испытание израильских ракет показали на видео. Запись доступна на YouTube-канале компании.

Запись демонстрирует точность ракеты, которая успешно поразила цель на полигоне. Для запуска боеприпаса использовали пусковую установку БМП Lynx KF41. В походном положении установку убирают в специальный отсек.

БМП Lynx KF41 представили на выставке Eurosatory в 2018 году. Машина получила необитаемый боевой модуль Lance 2.0 с автоматической пушкой Wotan калибра 35 миллиметров и ракетами Spike LR2. Также в арсенал машины входит спаренный пулемет и дымовые гранатометы. Машина оснащена дизельным двигателем мощностью 1140 лошадиных сил.

Ранее стало известно, что Министерство национальной обороны Польши планирует заказать боевые модули ZSSW-30 с пусковыми установками для запуска ракет Spike LR.

В феврале компания Rheinmetall представила боевую машину Lynx 120, которая получила новую башню с гладкоствольной танковой пушкой.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
Spike NLOS
Град РСЗО
Компании
Rheinmetall
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1 комментарий
№1
07.07.2022 11:57
Цитата, q
В походном положении установку убирают в специальный отсек.
Такой вариант, когда ракеты прячут в приличную броню, выглядит гораздо интересней, чем как у нас в БМПТ, особенно в первых, где вообще никакой брони не было, но и во вторых броня очень так себе - полагаю снайпер с антиматериальной винтовкой .50 запросто пробьёт такую броню, как и взрыв рядом повредит.
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